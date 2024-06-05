梧桐妹同框後媽！名模林若亞大素顏現身直播 繼女直接叫她名字
名模出身的林若亞，演過《閃亮的日子》、《新兵日記》、《艋舺燿輝》等電視劇，不過還沒交出代表作，2016年嫁給交往4年的賈靜雯前夫孫志浩，逐漸淡出螢光幕，完全不留戀鎂光燈。在社群媒體上相當活躍的賈靜雯長女梧桐妹，昨（4）日開直播和粉絲話家常，驚喜與後媽林若亞同框，梧桐妹還直接叫林若亞的名字，顯見母女倆關係緊密。
記者楊穎軒／綜合報導
昨天晚上，梧桐妹在IG開直播與粉絲閒聊，期間，林若亞走進房間找梧桐妹，林若亞得知與繼女的共同朋友在線上，在梧桐妹力邀下大方入鏡，林若亞完全沒化妝，頭髮有些凌亂，穿著家居服，張嘴笑著向友人打招呼，梧桐妹以林若亞英文名「Novia」稱呼小媽，兩人互動就像朋友般自然、親密。
「最美金鐘主持人」方芳芳1日在上海娶媳婦，徐乃麟、張清芳、張艾嘉、林若亞都是座上賓，徐乃麟事後在臉書分享和林若亞的合照，可見淡出演藝圈多年的她，打扮之後依舊流露女神風範，46歲的臉蛋、身材維持得當，讓網友直呼：「太漂亮了！」
其實這並非林若亞首次和梧桐妹同框，去年8月7日林若亞生日，梧桐妹在IG公開一張慶生聚餐合照，孫志浩摟著女兒梧桐妹，林若亞和孫志浩母親並肩坐在前方，仔細觀察，照片中，林若亞伸過手去牽著婆婆的手，顯見婆媳感情不錯，相處融洽。