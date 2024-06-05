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缺艙效應蔓延至近程航線　航運成交比重衝19%、萬海亮燈漲停

▲ 航運類股今（5）日走勢強勁，資金成交比重衝到19%，其中以近洋線為營運主軸的萬海走勢最強勁，早盤亮燈漲停衝到88元。（圖／萬海提供）
▲ 航運類股今（5）日走勢強勁，資金成交比重衝到19%，其中以近洋線為營運主軸的萬海走勢最強勁，早盤亮燈漲停衝到88元。（圖／萬海提供）

記者陳郁柔／台北報導

全球航運巨頭馬士基上調全年利潤預期，是這一個月內第二度上調，不僅歐美線艙位供不應求，港口壅塞的態勢也蔓延到亞洲，也因此激勵航運類股今（5）日走勢強勁，資金成交比重一度衝到19%，其中以近洋線為營運主軸的萬海走勢最強勁，早盤亮燈漲停衝到88元。

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全球航運巨頭馬士基昨（4）日最新表示，紅海危機造成的混亂持續，由於航班延誤、航程更長，並且港口設備短缺，導致亞洲和中東幾個主要港口塞港加劇，其中亞洲重要港口之一的新加坡錨泊時長超過80小時。

也因此馬士基再度大幅上調了2024年全年指引，公司目前預計稅息折舊攤銷前獲利（EBITDA）為70億至90億美元之間（約新台幣2264.8億元至2911.9億元），此外息稅前利潤（EBIT）為10至30億美元之間（約新台幣323.5億元至970.6億元），分別較先前的40億至60億美元和-20億至0億美元大幅增長。是近一個月內第二次調漲全年獲利預估數字。

馬士基表示亞洲和中東幾個主要港口塞港加劇，因此以亞洲航線為主力的萬海迎來利多，萬海在亞洲航線，有30條航線，在亞洲市占率達15%，貨量占萬海整體比重62%，營收占比36%，而第一季美國、南美航線貨量占比分別為9%、8%，營收占比則為26%、15%。

萬海總經理謝福隆也在日前表示，因紅海危機、巴拿馬運河水位降低，影響運力，目前全球船舶閒置率降到0.7%，已與疫情期間的水準相當，而客戶補庫存、歐洲旺季提前下，出現船舶脫班、跳港，造成塞港情形，在缺櫃缺艙壓力仍在下，預期運價到第三季都有支撐。

也因此激勵航運類股今日重振旗鼓，資金也開始流入，成交比重一度來到19%，萬海早盤也攻上漲停板88元，也帶動其他貨櫃股的表現，陽明上漲逾6%，長榮上漲逾2%。其他航運股也有表現，中櫃亮燈漲停來到41.1元，志信上漲逾7%，四維航上漲逾6%，新興、裕民、中航、慧洋-KY上漲逾2%。

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