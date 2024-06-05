財劃法公聽會今登場 蔣萬安喊話中央：釋更多財源「把餅做大」
立法院財政委員會本周審查《財政收支劃分法》修正草案，藍白要求中央釋出15%稅收，將增加5000多億分配給地方縣市，今（5）日財政委員會召開公聽會，台北長蔣萬安說，台北市其實以111年爲例，不管是從中央所獲取的統籌分配稅款加上補助收入，其實是六都裡面第四名，希望中央能夠釋出更多的財源，把餅做大。
記者林怡昕／台北報導
藍白執政十六縣市共同研議財劃法修正建議，將由國民黨立院黨團提案修法，要求中央釋出15%稅收、約5133億元給地方縣市，今天舉行財劃法修正第一次初步審查會議及公聽會，邀地方首長出席說明，台北市則派代表出席。
蔣萬安今天出席「 南港區里長座談會」，他提到，對於財劃法的修法，從民國88年到現在25年都沒有修，台北市其實以111年爲例，不管是從中央所獲取的統籌分配稅款加上補助收入，其實是六都裡面第四名，「所以並不是大家認爲我們是拿到最多」。
蔣萬安續指，第二，對於中央統籌分配稅款的貢獻41%，但分配到台北市比例只有15%，另外，中央國稅收入在近幾年成長104%，但地方稅收的成長率只有13%，這是明顯的失衡，所以希望中央能夠釋出更多的財源，把餅做大，「我想這樣才能對地方的財政有幫助」。