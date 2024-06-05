不滿林靜儀當官還嘲諷　陳昭姿要求邱泰源「約束她好好講話」

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國內輸液大廠永豐化學工業公司，因違反藥事法PIC／S GMP相關規定，遭勒令關廠。陳昭姿在質詢時關切永豐事件，她說，有醫療人員在林靜儀臉書留言反映相關問題時，林靜儀卻以嘲諷口吻，寫下「某些人站著說話腰不疼」、「若有誰能夠幫我們以目前健保藥價的生理食鹽水進口，我不只感謝您，我直接派車親自邀請您來協助我們簽約買進！若有任何廠商願意自行吸收所有倉儲與運送成本，幫我們短期內讓數十萬袋生理食鹽水進口，請跟我們聯繫，我帶署長親自到府簽約！拜託了！」
該言論讓陳昭姿相當不滿，當場要求邱泰源，能約束她好好講話嗎？能約束她的情緒發言嗎？
國民黨立委蘇清泉質詢時也附和，林靜儀當區域立委時，在臉書亂寫、亂罵，他可以接受，但現在林已經是衛福部次長。蘇更提到，邱泰源面對健保點值、癌症基金、缺藥等，回應空泛、問東答西，還把麥克風遞給林靜儀，「我覺得你還沒準備好，我覺得你要加強」。
對於相關問題，健保署長石崇良回應，將對基礎用藥在國內藥證較少的品項，排除在每年第一梯次的藥價調整之外；另針對已經到地板價的藥品，若有因通膨等因素，需要重新調整的品項，正彙整中。
食藥署長吳秀梅則說，永豐仍有多缺失還未改善，因此無法復工，針對缺口，藥廠是採加班方式補足，若仍不足，只能靠進口。