JJ Redick正鎖定湖人帥位！「K教練」成關鍵人物　最快賽季後官宣

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聯盟消息人士稱，目前湖人隊還沒有做出最終決定，球團在尋找總教練的過程中還有一些步驟需要進行，但是「有跡象顯示JJ Redick是他們現階段的首選」。在過去的幾周里，湖人一直在選帥主要專注於兩名候選人——Redick和紐奧良鵜鶘副教練James Borrego，後者因為將制定以Anthony Davis為主的進攻體系，而受到這位明星大前鋒的青睞。
Redick是3周前第一位與湖人隊進行面對面會談的候選人，Borrego則是在上周第2次接受了湖人隊高管的對談，在這個過程中，球隊對他留下了深刻的印象，Davis曾和Borrego在鵜鶘隊短暫交集過，最近他們之間也建立起了融洽的關係。
湖人如此喜歡Redick是因為球隊一直在尋找一位有潛力和能長久擔任球隊總教練的人選，這個人要能指控更衣室、讓球員自發性地負起責任、不知疲倦地制定比賽計劃，並提供一定水平的執教能力。而據信湖人隊高層認為Redick可以做到這些要求，他們很「迷戀」Redick作為教練的潛力。
Redick將擔任NBA總冠軍賽的球評，今年總冠軍賽將於周五在波士頓開始進行，NBA聯盟內部相信，湖人選帥將在系列賽結束後確定，並正式進行宣布。
湖人選帥參考「K教練」意見 後者曾執教過Redick
Shams Charania在這篇報導中還透露，湖人這次選帥很重視一名人物的意見，他就是杜克大學傳奇教練「K教練」Mike Krzyzewski。Redick當年就是杜克大學名將，他的球衣號碼還被杜克大學退役，Krzyzewski對這些候選人都相當熟悉，能為球隊提供另一個視角。
Krzyzewski和湖人隊也有一些淵源，在2004年湖人衛冕失敗，「禪師」Phil Jackson掛冠求去，湖人前老闆「老巴斯」Jerry Buss邀請「K教練」成為球隊的新主帥，但後者最終拒絕，選擇繼續執教杜克大學。