ChatGPT當機別慌！三大AI也超好用　其中一款連黃仁勳每天都要用

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身為AI教父，黃仁勳也會透過AI輔助日常，曾在今年2月接受採訪時公開透露，自己一直都在使用Perplexity，不過也很喜歡ChatGPT，他幾乎每天都會使用這兩款AI工具。
在外媒的評比裡，Perplexity「摘要」、「最新消息」及「程式」確實表現都更加出色，但「回應速度」方面，卻大幅落後ChatGPT、Gemini及Copilot。Perplexity AI 能夠理解和生成人類語言，這使它能夠與用戶進行自然的交流、回答問題、撰寫文章、提供建議等，隨著更多數據加入，能夠更準確地理解和回答複雜的查詢。
🟡Google Gemini（連結請點）
Google Gemini 是 Google 開發的一個生成式 AI 系統，這個系統是一個大型的多模態模型，主要處理各種複雜的任務，包括語言生成、理解和圖像處理。
Google Gemini 的設計目的是將語言和圖像處理能力融合在一起，實現更加先進和智能的人工智慧應用。Google執行長皮蔡也在接受《CNBC》採訪時透露，正在利用Gemini提升自己的程式能力。
🟡微軟 Copilot（連結請點）
微軟Copilot是一個基於AI的輔助工具，可以提供建議、代碼自動補全、文檔生成等功能，以提高用戶的工作效率和創造力。超微（AMD）董事長蘇姿丰也將AI納入工作流程中，她曾透露，自己一直在使用微軟的Copilot助理。蘇姿丰表示，AI是處理一些不用太多思考的事情的好幫手，例如會議記錄或者追蹤計畫。