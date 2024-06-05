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ChatGPT當機別慌！三大AI也超好用　其中一款連黃仁勳每天都要用

▲ChatGPT昨（4）晚全球大當機，但其實除ChatGPT，還有其他3款生成式AI機器人也超好用。（示意圖／周淑萍攝）
▲ChatGPT昨（4）晚全球大當機，但其實除ChatGPT，還有其他3款生成式AI機器人也超好用。（示意圖／周淑萍攝）

記者周淑萍/綜合報導

OpenAI旗下的生成式AI「ChatGPT」，在昨（4）日傳出全球災情，據網友回報，不是網頁版或手機App都沒有回應，OpenAI 官網也認出事了，台灣用戶至台灣昨夜依舊無法使用，但目前都已經修復完成。該此事件讓引起不少用哀嚎，有人甚至說「ChatGPT當機，我的大腦也當機了」，顯示對於AI的依賴程度，事實上，除了ChatGPT還有提他好用的生成式AI，《華爾街日報》先前就曾評比時下熱門生成式AI，奪得整體評分第一的是輝達執行長黃仁勳愛用的Perplexity。

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🟡Perplexity AI （連結請點

身為AI教父，黃仁勳也會透過AI輔助日常，曾在今年2月接受採訪時公開透露，自己一直都在使用Perplexity，不過也很喜歡ChatGPT，他幾乎每天都會使用這兩款AI工具。

在外媒的評比裡，Perplexity「摘要」、「最新消息」及「程式」確實表現都更加出色，但「回應速度」方面，卻大幅落後ChatGPT、Gemini及Copilot。Perplexity AI 能夠理解和生成人類語言，這使它能夠與用戶進行自然的交流、回答問題、撰寫文章、提供建議等，隨著更多數據加入，能夠更準確地理解和回答複雜的查詢。

▲（圖／記者陳明中攝影）
▲AI教父黃仁勳在日前公開的採訪上提到，自己一直在使用Perplexity，不過也很喜歡ChatGPT，幾乎每天都會使用這兩款AI工具。（圖／記者陳明中攝影）
🟡Google Gemini（連結請點

Google Gemini 是 Google 開發的一個生成式 AI 系統，這個系統是一個大型的多模態模型，主要處理各種複雜的任務，包括語言生成、理解和圖像處理。

Google Gemini 的設計目的是將語言和圖像處理能力融合在一起，實現更加先進和智能的人工智慧應用。Google執行長皮蔡也在接受《CNBC》採訪時透露，正在利用Gemini提升自己的程式能力。

🟡微軟 Copilot（連結請點

微軟Copilot是一個基於AI的輔助工具，可以提供建議、代碼自動補全、文檔生成等功能，以提高用戶的工作效率和創造力。超微（AMD）董事長蘇姿丰也將AI納入工作流程中，她曾透露，自己一直在使用微軟的Copilot助理。蘇姿丰表示，AI是處理一些不用太多思考的事情的好幫手，例如會議記錄或者追蹤計畫。

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