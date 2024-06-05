Soya狂收小三石靜「私訊安慰」！看內容傻眼反嗆：你適合好好道歉
Youtuber「超強系列」跟「Soya手癢計畫」結束了4年戀情，女方曾透過社群暗示自己遭到背叛，男方也在3日拍片坦承自己劈腿網紅石靜，引起大票網友熱議。而Soya在今（5）日發布影片還原事件始末，並又發聲透露石靜主動私訊她的原因，她坦言：「收到的時候跟你們一樣非常傻眼。」後來又看到石靜公開私訊內容，讓Soya感到很佩服，也希望外界可以放過超強跟石靜，吸引許多網友關注。
記者洪生儒／綜合報導
Soya因為被交往了4年的男友超強劈腿，讓許多粉絲都替她抱不平，紛紛在超強跟石靜的社群上留言謾罵。而關於石靜公開對話紀錄反而惹怒眾人一事，Soya則透露，當初是因為她跟超強抱怨石靜：「為何她一點表示都沒有？」才會收到私訊內容，當時她看到的第一反應非常傻眼，也向石靜表示：「你不適合安慰我，適合好好道歉。」Soya後來又陸續收到私訊，她感覺石靜也知道自己不該說那些話，也一直在為第一封私訊道歉。
Soya看到石靜將私訊對話的截圖放出來，她坦言：「我真的很佩服，這對她真的太太太不利了。」Soya希望大家可以放他們一條生路，給點時間讓他們反省、打掉重練。Soya也表示：「大家可以繼續給我祝福，但或許對超強跟石靜可以再鞭小力一點，因為把他們搞死絕對不是我的初衷，我相信他們已經得到教訓了，希望大家手下留情。」