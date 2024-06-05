謝淑薇首度闖進法網混雙4強！扳倒第1種子創紅土球場個人最佳成績
2024年法國網公開賽混雙賽事，「台灣一姐」謝淑薇攜手波蘭好手傑林斯基（Jan Zielinski）勢如破竹，以6：3、6：4擊敗澳洲頭號種子佩雷絲 （Ellen Perez）／伊布登 （Mathew Ebden）。謝淑薇雖然在女雙被淘汰，但在混雙拿下3連勝、1盤未失，強勢晉級2024法國網球公開賽混雙4強，謝淑薇也再創紅土大滿貫混雙個人最佳戰績。謝淑薇今年已經在澳網拿下女雙、混雙冠軍，混雙部分，她也將挑戰個人首度大滿貫紅土混雙金盃。
記者吳政紘/綜合報導
混雙第七種子 謝淑薇拚晉級
謝淑薇今年初與傑林斯基首度合拍，就在澳洲公開賽過關斬將奪冠，兩人轉戰巴黎羅蘭加洛斯連戰皆捷，雖然是大會第七種子，但「台波聯軍」8強面對實力堅強的佩雷絲／伊布登，雙方歷經兩度互破拉鋸，謝淑薇組合把握盤末第8局機會再度突破，順勢保發先奪首盤。
次盤謝淑薇與搭擋傑林斯基乘勝追擊，第1局搶下決勝分率先破發成功，雖然頑強的頭號種子佩雷絲／伊布登化解1個賽末點，但謝淑薇組合以直落2贏下，僅花66分鐘就晉級。
謝淑薇雖然在女雙16強落敗，但她已完成四大滿貫混雙都晉級4強的個人紀錄，「台波聯軍」今晚將與第4種子美國柯拉芙琪珂（Desirae Krawczyk）／英國斯庫普斯基 （Neal Skupski）爭奪決賽門票，這也是本季澳網混雙冠軍戰戲碼，謝淑薇組合有機會再度挺進決賽。