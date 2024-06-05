李妍瑾前夫和四海幫有關！直播痛哭證實「毆打前夫」成離婚關鍵
39歲女星李妍瑾與任德榮登記結婚，未料昨（4）日傳出婚變，她也開直播證實婚變消息，崩潰表示：「感謝大家、謝謝大家關心，他真的很好，是我不好！」今日，前夫任德榮的友人也透露2人會離婚的原因，是因為男方多次遭李妍瑾家暴。而任德榮的背景也被起底，是約莫45歲的四海幫高級幹部，從事私人借貸金融相關行業。
記者張一笙／綜合報導
根據《CTWANT》報導，李妍瑾過去曾在10多年前與任德榮交往過，2人會分手是因為吵架時女方直接向男方大打出手。李妍瑾與任德榮舊情復燃後，卻頻頻因為財務處理狀況不合起爭執，任德榮更是多次在友人面前遭李妍瑾毆打，因此2人的短命婚姻僅維持4個月就結束。
據了解，李妍瑾與任德榮離婚的原因，也因為李妍瑾背負的貸款與債務太多，前夫光是每個月就要幫李妍瑾還債超過30萬，甚至10多年前2人剛認識時，李妍瑾就豪刷男方信用卡1百多萬元。
李妍瑾昨日開直播時，也痛哭地表示：「他很好，他真的很好，如果緣分再早發酵的話，一切都很好！」李妍瑾耶提到，前夫本來答應離婚後要給她200萬元，不過她已經拒絕，因為不希望前夫有太大的負擔，因此主動向對方提出離婚。
另外，有粉絲翻出去年任德榮向李妍瑾求婚時，有酸民在臉書社團「爆廢公社」中表示2人如果一年內離婚，他要請全社團成員吃雞排：「我說到做到！」如今，李妍瑾與任德榮婚姻僅維持4個月就結束，不少粉絲紛紛在文章底下敲碗留言：「請問雞排哪裡領？」
※【NOWnews 今日新聞
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