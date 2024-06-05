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李妍瑾前夫和四海幫有關！直播痛哭證實「毆打前夫」成離婚關鍵

▲李妍瑾昨（4）日傳出婚變，她也在晚間直播證實與前夫離婚，而前夫也被起底是四海幫成員之一，前夫的友人也爆料2人離婚的原因，是因為李妍瑾多次在眾人面前「毆打前夫」。（圖／翻攝自李妍瑾臉書）
▲李妍瑾昨（4）日傳出婚變，她也在晚間直播證實與前夫離婚，而前夫也被起底是四海幫成員之一，前夫的友人也爆料2人離婚的原因，是因為李妍瑾多次在眾人面前「毆打前夫」。（圖／翻攝自李妍瑾臉書）

記者張一笙／綜合報導

39歲女星李妍瑾與任德榮登記結婚，未料昨（4）日傳出婚變，她也開直播證實婚變消息，崩潰表示：「感謝大家、謝謝大家關心，他真的很好，是我不好！」今日，前夫任德榮的友人也透露2人會離婚的原因，是因為男方多次遭李妍瑾家暴。而任德榮的背景也被起底，是約莫45歲的四海幫高級幹部，從事私人借貸金融相關行業。

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▲李妍瑾被爆結束4個月短命婚姻，她也直播證實此事。（圖／翻攝自李妍瑾臉書）
▲李妍瑾被爆結束4個月短命婚姻，她也直播證實此事。（圖／翻攝自李妍瑾臉書）
根據《CTWANT》報導，李妍瑾過去曾在10多年前與任德榮交往過，2人會分手是因為吵架時女方直接向男方大打出手。李妍瑾與任德榮舊情復燃後，卻頻頻因為財務處理狀況不合起爭執，任德榮更是多次在友人面前遭李妍瑾毆打，因此2人的短命婚姻僅維持4個月就結束。

據了解，李妍瑾與任德榮離婚的原因，也因為李妍瑾背負的貸款與債務太多，前夫光是每個月就要幫李妍瑾還債超過30萬，甚至10多年前2人剛認識時，李妍瑾就豪刷男方信用卡1百多萬元。

▲李妍瑾的前夫友人透露，女方時常會對男方進行家暴。（圖／翻攝自李妍瑾臉書）
▲李妍瑾的前夫友人透露，女方時常會對男方進行家暴。（圖／翻攝自李妍瑾臉書）
李妍瑾昨日開直播時，也痛哭地表示：「他很好，他真的很好，如果緣分再早發酵的話，一切都很好！」李妍瑾耶提到，前夫本來答應離婚後要給她200萬元，不過她已經拒絕，因為不希望前夫有太大的負擔，因此主動向對方提出離婚。

另外，有粉絲翻出去年任德榮向李妍瑾求婚時，有酸民在臉書社團「爆廢公社」中表示2人如果一年內離婚，他要請全社團成員吃雞排：「我說到做到！」如今，李妍瑾與任德榮婚姻僅維持4個月就結束，不少粉絲紛紛在文章底下敲碗留言：「請問雞排哪裡領？」

▲有網友在臉書社團大膽預言2人婚姻不超過1年，李妍瑾也親自轉發。如今證實了，不少網友都在敲碗：「請問雞排哪裡領？」（圖／翻攝自李妍瑾臉書）
▲有網友在臉書社團大膽預言2人婚姻不超過1年，李妍瑾也親自轉發。如今證實了，不少網友都在敲碗：「請問雞排哪裡領？」（圖／翻攝自李妍瑾臉書）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

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