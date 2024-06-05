陸軍官校百年校慶未邀于北辰 前空軍副司令揭原因：考量這件事
創建於中國廣東黃埔的陸軍官校將於6月16日舉行「黃埔建軍一百週年校慶」，規劃邀請總統賴清德親臨主持。不過曾任陸軍官校學指部指揮官的退役少將、現任桃園市議員于北辰1日在陸軍軍官學校的臉書粉專留言指出，他沒有收到學校校慶的邀請函。對此，前空軍副司令張延廷認為，陸軍官校考量的恐怕是會場的氣氛。
記者王德蓉／綜合報導
于北辰經常上親綠媒體節目批評藍營，政治立場被形容「由藍轉綠」，日前他在政論節目中表示，至今仍未收到陸軍官校校慶邀請函，因此到陸軍官校臉書粉專留言「小編您好～我是前學指部指揮官于北辰，學校校慶邀請函我沒收到，煩請查照！」，卻遭到留言酸言酸語。對此，陸軍司令部表示，校慶當日下午為營區開放活動，歡迎一般持有中華民國國籍證明的民眾入營參觀。
根據《TVBS新聞網》報導指出，張延廷認為，學校有學校的考量，考量到整個會場的氣氛，此舉也不會讓他受到其他校友的側目。此外，報導也提到，陸軍官校校友總會秘書長羅睿達表示，于北辰曾任學指部指揮官，退伍後一心從政，但從政後不能失去的就是道德良知，講出「攔截率210％」、「東西漢」等言論，學弟要怎麼看待他？