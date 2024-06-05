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航運、生技點火上攻　權值股由黑翻紅、台股午盤上漲57點

▲台北股市今（5）日回神走高，午盤上漲57.12點或0.27%，來到21413.74點，預估成交量為4300億元。（圖／NOWnews資料照）
▲台北股市今（5）日回神走高，午盤上漲57.12點或0.27%，來到21413.74點，預估成交量為4300億元。（圖／NOWnews資料照）

記者陳郁柔／台北報導

台北股市今（5）日回神走高，雖然早盤一度震盪翻黑，下跌91點，不過在買盤挹注之下翻紅，最高一度上漲113點、來到21470.5點，午盤則是上漲57.12點或0.27%，來到21413.74點，預估成交量為4300億元。

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大盤走高震盪，櫃買股市走勢也相當雷同，早盤一度翻黑後走高，午盤上漲0.39點或0.15%，來到259.59點，預估成交量為1100億元。今日午盤個股成交量排行榜前五名為：陽明、富喬、鴻海、萬海、新光金；午盤個股成交值排行榜前五名為：鴻海、陽明、台積電、長榮、奇鋐。

權值股漲多跌少，台積電開盤上漲2元，雖然一度翻黑，不過還是有買單力挺，午盤上漲4元或0.48%、來到843元；鴻海早盤也是呈現震盪，不過有買單湧入急拉，午盤上漲5元或2.92%，來到176元；聯發科則是表現疲弱，午盤下跌15元或1.21%，來到1225元。

台股今日早盤震盪走低的主因在AI概念股的疲弱，其中輝達執行長黃仁勳所點名的43家供應鏈表現也跌多漲少，圓剛、艾訊逼近跌停板下跌逾9%，益登、宸曜下跌逾8%，曜越下跌逾7%，迎廣、弘憶股下跌逾6%，新漢下跌逾5%。不過還是有個股零星點火，慧友亮燈漲停來到34.25圓，德律上漲近5%。

也因此今日撐盤要角從電子換成非電族群，其中又以航運股最為強勁，由於紅海危機未解，導致全球塞港問題越發嚴重，不僅歐美線艙位供不應求，港口壅塞的態勢也蔓延到亞洲，因此資金也開始流入航運股，今日成交比重一度上漲到19%，激勵類股指數午盤上漲逾3.6%，暫居漲幅排行冠軍，萬海、中櫃亮燈漲停，志信上漲逾7%，陽明、四維航上漲逾6%，正德上漲逾4%，長榮、新興上漲逾3%。

此外，位居類股漲幅排行亞軍的是生技類股，類股指數上漲逾2.7%，昨日立法院通過「再生醫療雙法」，力拚下個兆元產業，因此生技類股今日續強，慧智、上亞科技、合世亮燈漲停，藥華藥上漲逾8%，晟德上漲逾6%。

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