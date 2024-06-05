Djokovic半月板撕裂法網退賽！曾抱怨紅土害受傷　拚1個月神復原

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Djokovic因右膝內側半月板撕裂退出法網，半月板是位於膝關節內側的一塊半圓形軟骨，這種傷勢在運動員身上非常常見，特別是中年男性，會因為傷勢關係帶來不同程度的疼痛。
對於網球運動員來說，尤其是長期職業生涯的選手，半月板撕裂多半是因為慢性退化導致，而不是突然的急性撕裂。Roger Federer和Jo-Wilfried Tsonga近年來都曾因半月板撕裂接受手術。
半月板傷勢並非需要動手術，有些選手採保守治療，主因在於手術可能帶來長期的併發症，例如像是關節炎，而透過物理治療恢復，以及加強膝關節周圍的肌力，一定程度可以保護膝蓋，但保守治療是否可行，一切取決於半月板的傷勢程度。
現年26歲的美國網球一哥Taylor Fritz，在2021年接受半月板清創手術後，僅用23天便參加溫網，當時Fritz修復受損的半月板，所以復原時間極快。如果Djokovic傷勢過於嚴重，需要進行全面修復，那麼復原時間將延長至數個月。
Djokovic曾抱怨場地濕滑 對選手膝蓋傷害大
針對Djokovic的傷勢情況，目前還沒有太多消息，Djokovic團隊仍在評估診斷結果，尚未立即決定是否進行手術。
Djokovic曾向法網大會抱怨，警告場地因過去一週的持續降雨變得非常濕滑，在濕滑的場地進行高強度的賽事，對於網球選手的膝蓋是一大負擔，而大會的處理方式令他感到相當不滿。
在宣布退賽約一小時後，Djokovic在Instagram確認了傷情，並補充道：「經過仔細考慮和咨詢後，我和我的團隊不得不做出一個艱難的決定。」
7月溫網復出？ Djokovic想拚巴黎奧運金牌
Djokovic何時能重新回到球場，暫時沒有明確的時間表，半月板撕裂的嚴重程度各不相同，如果Djokovic採取保守治療方式，7月登場的溫網，將能夠看到他的身影，只是膝蓋舊傷的關係，Djokovic能不能保持在巔峰狀態值得關注。
在溫網之後，網球界焦點將轉向7月底的巴黎奧運，Djokovic勢必不會想要缺席奧運，並且渴望在這次比賽贏得他輝煌生涯獨缺的首枚奧運金牌。