快訊／球王Novak Djokovic膝傷嚴重！宣布退出2024法國網球公開賽

Djokovic半月板撕裂法網退賽！曾抱怨紅土害受傷　拚1個月神復原

▲網球傳奇巨星Novak Djokovic曾抱怨法網紅土濕滑，如今他因半月板撕裂退賽。（圖／美聯社／達志影像）
▲網球傳奇巨星Novak Djokovic曾抱怨法網紅土濕滑，如今他因半月板撕裂退賽。（圖／美聯社／達志影像）

記者路皓惟/綜合報導

塞爾維亞網球巨星Novak Djokovic（喬科維奇）因半月板撕裂傷，退出2024法國網球公開賽，該消息引起球迷巨大的嘆息，由於退賽關係，Djokovic不僅丟失衛冕冠軍，也將失去世界球王的頭銜。從目前情況來看，Djokovic的傷勢可大可小，如果採取保守療法，很可能在7月溫網復出，若需要動刀治療，修復期可能要延長至數個月。

我是廣告 請繼續往下閱讀
運動員的惡夢　Djokovic右膝半月板撕裂

Djokovic因右膝內側半月板撕裂退出法網，半月板是位於膝關節內側的一塊半圓形軟骨，這種傷勢在運動員身上非常常見，特別是中年男性，會因為傷勢關係帶來不同程度的疼痛。

對於網球運動員來說，尤其是長期職業生涯的選手，半月板撕裂多半是因為慢性退化導致，而不是突然的急性撕裂。Roger Federer和Jo-Wilfried Tsonga近年來都曾因半月板撕裂接受手術。

半月板傷勢並非需要動手術，有些選手採保守治療，主因在於手術可能帶來長期的併發症，例如像是關節炎，而透過物理治療恢復，以及加強膝關節周圍的肌力，一定程度可以保護膝蓋，但保守治療是否可行，一切取決於半月板的傷勢程度。

現年26歲的美國網球一哥Taylor Fritz，在2021年接受半月板清創手術後，僅用23天便參加溫網，當時Fritz修復受損的半月板，所以復原時間極快。如果Djokovic傷勢過於嚴重，需要進行全面修復，那麼復原時間將延長至數個月。

Djokovic曾抱怨場地濕滑　對選手膝蓋傷害大

針對Djokovic的傷勢情況，目前還沒有太多消息，Djokovic團隊仍在評估診斷結果，尚未立即決定是否進行手術。

Djokovic曾向法網大會抱怨，警告場地因過去一週的持續降雨變得非常濕滑，在濕滑的場地進行高強度的賽事，對於網球選手的膝蓋是一大負擔，而大會的處理方式令他感到相當不滿。

在宣布退賽約一小時後，Djokovic在Instagram確認了傷情，並補充道：「經過仔細考慮和咨詢後，我和我的團隊不得不做出一個艱難的決定。」

7月溫網復出？　Djokovic想拚巴黎奧運金牌

Djokovic何時能重新回到球場，暫時沒有明確的時間表，半月板撕裂的嚴重程度各不相同，如果Djokovic採取保守治療方式，7月登場的溫網，將能夠看到他的身影，只是膝蓋舊傷的關係，Djokovic能不能保持在巔峰狀態值得關注。

在溫網之後，網球界焦點將轉向7月底的巴黎奧運，Djokovic勢必不會想要缺席奧運，並且渴望在這次比賽贏得他輝煌生涯獨缺的首枚奧運金牌。

Djokovic注射大量止痛劑拚了！整場拖著「半殘腿」鏖戰4小時贏球

Djokovic被迫退出法網生涯恐告終？昔日「費天王」也曾因膝傷退休

Djokovic退賽、法網迎來新冠軍　20年的「費納喬時代」即將終結？

快訊／球王Novak Djokovic膝傷嚴重！宣布退出2024法國網球公開賽

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
跨世代