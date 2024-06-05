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英文不好仍創美超微！顏擇雅曝佩服梁見後「這點」　比黃仁勳勵志

▲輝達執行長黃仁勳與AMD執行長蘇姿丰近來在台灣颳起旋風，所到之處盡是媒體焦點，不過作家顏擇雅認為，美超微執行長梁見後才是她最關注的。（圖／記者陳明中攝，2024.6.2）
▲輝達執行長黃仁勳與AMD執行長蘇姿丰近來在台灣颳起旋風，所到之處盡是媒體焦點，不過作家顏擇雅認為，美超微執行長梁見後才是她最關注的。（圖／記者陳明中攝，2024.6.2）

國際中心徐筱晴／綜合報導

台北國際電腦展（COMPUTEX）在昨（4）日盛大開展，各家科技大廠領袖紛紛來台參與論壇，其中輝達執行長黃仁勳與AMD執行長蘇姿丰近來更在台灣颳起旋風，所到之處都成為媒體焦點。不過作家顏擇雅坦言，美超微執行長梁見後才是她最關注的，且相較於黃仁勳及蘇姿丰，梁見後「百分之百靠自己」，故事更加勵志。

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顏擇雅5日在臉書上發文指出，這幾天黃仁勳以及蘇姿丰都受到媒體的關注，但「我最關注的卻是梁見後」。顏擇雅回顧，1993年，母親有次要從美國回台灣前兩天，告訴顏擇雅說她剛在台美人的聚會遇到一位剛創業的嘉義人，剛好需要有人幫忙帶一份文件回台灣給弟弟，還自告奮勇要送顏擇雅媽媽去舊金山機場。

顏擇雅透露，當時感到不太高興，「我們雖然沒車，但去機場算方便，幹嘛被人載呢？還是陌生人！我也認為搭飛機幫別人帶東西是大忌。寄文件怎不用FedEx？我媽則叫我閉嘴，那位嘉義人看起來超老實超熱情，幫他帶個文件有什麼關係？」

顏擇雅說，到了2012年，她母親很興奮的拿一篇《財訊》文章給我看，而當時美鈔為已經是世界知名的伺服器大廠，「我媽念了好幾次『梁見後』三個字，一直說這麼奇特的名字沒錯啊就是那位，想到一位她認識的土味十足（我媽用台語，究聳ㄝ）的年輕人日後竟成了億萬富翁，她超興奮的。」也因為這樣，顏擇雅只要看到Supermicro或Charles Liang的新聞，也都會與媽媽分享。

顏擇雅認為，跟黃仁勳和蘇姿丰比起來，梁見後的故事更加勵志。「黃仁勳和蘇姿丰的成功，多少跟投對娘胎有關。梁見後卻百分百靠自己。他不像黃蘇有母親是台灣望族之後，有父親是高級知識份子。」

顏擇雅指出，梁見後出身在人口外流嚴重的窮鄉（嘉義縣竹崎鄉獅埜村，本來的唯一國小已經廢校），父母務農，七個小孩從小都要幫忙農事。梁見後沒有念過高中，先念嘉義高工，再念台北工專，半工半讀一邊資助弟妹學費一邊念台灣工業技術學院，遲至26歲才赴美留學，因為去美國的錢也都要靠自己努力賺並且省吃儉用，「赴美不到十年英文還很破就創辦了美超微。」

顏擇雅表示，梁見後創業也不是一帆風順。美超微正好是在金融海嘯前不久上市，時間再糟不過了，股價最慘曾跌到3.63。今天股價則是771。

媒體對梁見後的報導都強調他的成功是「兄弟同心其利斷金」。而顏擇雅認為，梁見後兄弟團結的原因，是父母根本沒能力給子女受良好教育，所以兄姐很早就知道自己必須是弟妹眼中的好榜樣，也必須幫忙把弟妹帶大。這樣的家雖然物質匱乏，生活辛苦，卻格外團結。

最後，顏擇雅提到，媒體都說梁見後是要求很高的老闆。「老闆要求高，在台灣並不稀罕，何況他還是個苦過來的鄉下小孩。問題是梁見後要管幾千名美國員工，我就覺得這很稀罕了。」她表示，之前媒體說台積電的美國工程是不願加班，建議「也許台媒可以請教梁見後一下，他是怎麼管理美國工程師的。我相信對台積電會很有參考價值。」


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