北市松山警又出事！利用職務包庇色情業 1巡佐50萬交保遭停職
台北市松山警分局中崙派出所陳姓巡佐、松山派出所孫姓警員，疑長期收受賄賂、涉及包庇應召站業者媒介色情，還涉嫌透過職權幫友人查閱民眾個資，台北地檢署4日指揮調查局北部地區機動工作站等單位，兵分12路搜索2員警在派出所內辦公處等地，並約談8人到案說明。訊後陳姓巡佐被以50萬元交保候傳，限制出境出海，業者部分則分別被以3萬、5萬元交保，孫姓警員則獲無保請回。由於陳姓巡佐涉案情節重大，被松山警分局依警察人員人事條例報請予以停職。
記者孫唯容／綜合報導
松山分局近日風波不斷，日前才爆出劉姓巡官，在任職中山分局中二派出所期間，涉嫌包庇賭博、色情業者。本次又發生中崙派出所陳姓巡佐在2017到2024年間，在松山分局轄內所涉嫌收賄及包庇色情業者等。
據了解，陳姓巡佐、孫姓員警2人曾任職同一派出所，現分派到中崙派出所、松山派出所任職，2人自2017年迄今，長期收受應召站丘姓負責人賄賂，利用職權事先通風報信臨檢訊息；此外，陳姓巡佐還幫2名車行友人查詢車籍與前科資料，涉犯圖利、洩密及貪汙等罪。
松山警分局表示，有關陳巡佐涉案情節重大，將依警察人員人事條例報請予以停職，靜候司法調查並從嚴追究相關考監人員行政責任，另持續清查，如發現其他員警涉案，依法嚴辦，秉持「警紀警辦」 、「毋枉毋縱」之立場及「不掩飾、不庇縱、不護短」之態度徹查到底，絕不寬縱，展現淨化團隊決心，以維警譽。