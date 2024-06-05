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財劃法修法公聽會！地方提建議　財長：採開放態度聽取各方意見

▲立法院財委會今（5）日舉行財劃法修法公聽會，地方財政首長也出席，財政部長莊翠雲會前與台北市財政局長胡曉嵐握手致意。（圖／攝影記者陳明中攝）
▲立法院財委會今（5）日舉行財劃法修法公聽會，地方財政首長也出席，財政部長莊翠雲會前與台北市財政局長胡曉嵐握手致意。（圖／攝影記者陳明中攝）

記者顏真真／台北報導

立法院財政委員會今（5）日並舉辦「財政收支劃分法修正草案」公聽會，地方政府也指派財政局長等人出席，並表達意見。財政部長莊翠雲受訪時表示，採取開放態度，聽取各方意見，財劃法最主要目的是要調劑財政盈虛，達成均衡區域發展目的。

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由於持續有立委新增提案，目前財劃法修正草案累計已達17案，但就是沒看到行政院版。立法院財委會今日排定初步審查財劃法修正草案，並召開公聽會。今日地方政府也踴躍出席，只是縣市長都因出國考察或列席地方議會或其他重要公務行程，未能親自出席，但都有指派縣市財政局、處人員與會表達意見。

財政部長莊翠雲受訪表示，感謝財委會安排公聽會，邀請各地方政府和專家學者表達意見，大家一起討論，財政部採取開放態度，聽取各方意見。她也強調，台灣各地區自然環境差異，工商發展條件不同，稅源也有明顯差距，財劃法最主要目的是要調劑財政盈虛，均衡區域發展。

台北市財政局長胡曉嵐受訪時指出，非常樂見各界討論財劃法修正，台北市希望營業稅可以百分之百回歸地方，因為營業稅在88年財劃法修法當時，屬縣市稅，非中央財源，經過25年發展，地方也改制了，從2都變6都，地方也一直在發展，原來財源仍舊是10%所得稅，10%貨物稅，40%營業稅，希望擴大地方財源，因應地方財政需求，根本解決方財政問題，希望可以把餅做大大，擴大地方財源。


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