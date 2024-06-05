唐治平「超驚人身世起底」！父親是泰國知名CEO 他卻欠債逾百萬
45歲藝人唐治平的73歲母親昨（4）日被發現陳屍在住家社區頂樓，而唐治平至今不認死者是媽媽。長相帥氣的唐治平2006年出演《花樣少年少女》的梅田老師一角爆紅，曾與不少知名女星傳出緋聞。據傳唐治平的父親家族是泰國知名企業的CEO，但他為了自己的夢想拒絕繼承家產，甚至傳出欠債逾百萬的消息，讓不少人相當驚訝。
記者張一笙／綜合報導
長相帥氣的唐治平，過去以模特兒身分踏入演藝圈，後來轉戰台劇，曾出演《白色巨塔》、《花樣少年少女》與《求婚事務所》等知名偶像劇，同時也積極健身出版寫真書，一時間被譽為「台劇男神」，直到2015年轉戰本土劇，才漸漸淡出觀眾目光。
唐治平出生於泰國，父親是泰國華僑，在泰國曼谷市區開設一間中國餐館「聚香樓」，被當地華人尊稱為「唐老」，而唐治平的家族則是泰國最大魚露製造公司「唐雙」，擁有財力雄厚家世背景的唐治平，則因為家庭關係及個人夢想，決定不願意繼承家業。
長相帥氣的唐治平遺傳自父親「唐老」，曾與宋紀妍、丁寧、胡晴雯、張鈺凰等知名女星有過緋聞，最終都無緣走到最後。由於上述女星們和唐治平分手後，都陸續結婚、生子，讓不少粉絲都笑稱唐治平是「倒數第二個男友」，唐治平也坦言自己為工作四處奔走，「感覺不到家的存在」。
近年，唐治平不僅工作不穩定，大概有3、4年沒有拍戲，還四處借錢、欠債百萬，如今唐治平再度進入大眾視野，卻是因為他母親離世，進而發現他形容枯槁的樣貌與疑似精神狀況不穩定，與過去帥氣的形象相比，讓不少粉絲們不勝唏噓。