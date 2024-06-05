端午連假玩樂園！身分證有5「門票打對折」　全台優惠一次看

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快秀出身分證!只要身分證正面有5，在活動期間也就是6/7(五)一直到6/10(一)端午節，到義大遊樂世界現場購票，原價899元的全票，直接打5折。不過活動僅限身分證，其他像駕照、健保卡跟護照都不適用，出發前記得先確認好別帶錯，以免跟好康擦身而過。另外這項優惠，像團體不適用，可先上官網確認。
●九九峰動物樂園
有許多侏儸紀恐龍造景的九九峰動物樂園也在端午3天連假期間(113/6/8-6/10)推出，只要身分證數字中有『5』，原價560元門票，即可以對折優惠價280元入園，另外在園區內消費滿500元，還有機會抽中免費飲料券、飲料折價券跟文創商品折扣券。
●劍湖山世界
端午節有立蛋習俗，劍湖山世界在連假期間推另類立蛋，只要健保卡卡號中有5個蛋(即5個以上的「0」)就可以用每人299元的超值優惠價入園(原價999元，相當於打3折)，同行親友也可享有低於600元的優惠票價(至多優惠2名)，沒有0也別先急著失望，只要是6月份壽星，在整個6月份，都能以低於400元的價格購買門票。
●小叮噹科學主題樂園
小叮噹科學主題樂園的壽星優惠更殺，只要是6月份壽星，在6/8-6/10端午三天連假期間來慶生，門票免費。不是壽星，現場購票也可以享有門票買一送一好康(需搭配購買原價票價720元，方能使用優惠)
●雲仙樂園
也向壽星招手的還有雲仙樂園，端午節6/10生日的壽星免費，6月份的壽星，也能享有半價150元的入園好康，但優惠只限端午節1天。至於6/8-6/10，每天各有兩場原住民舞蹈表演，讓遊客度過濃濃原民文化氛圍的端午佳節。
●九族文化村
端午節要吃粽子，九族文化村祝福全天下的考生包「中」，在端午三天連假期間，只要憑學生證，或任何考試的准考證、報名繳費單，原價800元的學生票，只要700元、如果是6月份壽星，全票900元門票可省200元，特價700元，如果是當日壽星更是只要500元。
●柳營尖山埤渡假村
端午節碰上6月畢業季，柳營尖山埤渡假村祭出「畢業最大」的優惠活動，活動期間從6/1一直到6/30。只要穿學士服或校服(含運動服，需有學校名稱)，入園免門票。同學來聚餐不收服務費，還有憑學生證住宿，平日可享55折，假日7折的優惠好康。要是帶毛小孩來，主人門票打對折，3名陪同者可以用100元的兒童票價入園，邀請大小朋友與寵物嗨玩一夏。
●麗寶樂園
麗寶樂園自即日起到6/30推出謝師宴專案，邀同學跟老師一起來玩跟享受飯店Buffet，有吃有玩1人只要799元(原價2,268元) 另外夏天好熱，不用去海邊，樂園也可以玩水消暑!全台最大水樂園「馬拉灣」正式開園，即日起到6/10端午節，加入麗寶樂園渡假區會員即可以雙人999元入園(原價2600元)，呼朋引伴一起have fun。
●尚順育樂世界
夏天不想玩得滿身汗，全台最大室內主題樂園的尚順育樂世界，在端午期間推出，原價1199元的遊園券，優惠不用600元，身高未滿90公分的兒童不用錢 (需由一位成人購票陪同入場)，讓爸媽可以吹冷氣遛小孩，不論天氣熱還是下雨天都不怕！
●頑皮世界
不用條件，門票都有優惠!頑皮世界於端午連假期間推出在官網與現場購票，最低5折起 (全票700元優惠價480元，600元的學童票只要380元，560元的幼童票直接打對折，280元)，再送30元消費券。另外，6/8跟6/10兩天，會舉行「粽夏龍舟賽」，參加比賽可獲得豚寶氣球頭套，每日將送出現金五千元跟限量紀念品。
●六福村主題遊樂園
連假最怕塞在車陣中掃興，六福村鎖定鄉親推出回娘家優惠，設籍桃園跟新竹的民眾，端午連假期間，優惠價599元(原價1199元)，如果是新竹關西跟桃園龍潭的鄉親，優惠再下殺到399元，等於現省800元。想玩不必捨近求遠，還能省荷包。
●小墾丁渡假村
小墾丁渡假村推住宿方案，把遊客留下來，就不用舟車勞頓。在6月底前有超值快閃優惠，只要身分證出現「同花順三碼」（即123、234等）或「對子」（即11、22等）入住可享3項優惠，包括平日免費升等全家福別墅等。
●東勢林場遊樂區
東勢林場遊樂區，在端午3天連假期間，特別優惠車牌尾數是6的車輛，車上每個人都可以享有門票半價的優惠。同時憑門票就可以參加闖關遊戲跟抽獎，獎項包括免費住宿券跟入場券等等，現場還會有立蛋體驗跟包粽子DIY。
●野柳海洋世界
野柳海洋世界從6/8開始一直到8/31，只要每逢假日，就推出美食搜查線的活動，遊客先去售票口拿取美食蒐集卡，按照指示於指定地點購買3種指定美食，集滿後便可參加抽獎，抽獎會分成三波進行，每一波會抽出10位幸運兒獲得特製獎品海洋世界環保餐具收納袋。
●綠舞莊園日式主題遊樂區
綠舞莊園日式主題遊樂區邀請遊客在端午連假期間來訪，感受日式風情的浴衣體驗跟抹茶文化，只要在粉專拍照並打卡就送萌寵牧草1把！
交通部觀光署呼籲，民眾出遊多搭乘大眾運輸並提前預訂合法旅宿，如自駕也請隨時注意天候與道路狀況，平安出遊快樂歸。