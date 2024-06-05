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快訊／舒華要回來了！ (G)I-DLE確定10月台灣開唱　時間地點1次看

▲(G)I-DLE確定10月台灣開唱，台灣籍成員舒華真的要回來了！「KKLIVE Taiwan」今（5）日也在臉書上公布演出時間與地點，消息一出，粉絲們都十分興奮且激動。（圖／翻攝自(G)I-DLE X）
▲(G)I-DLE確定10月台灣開唱，台灣籍成員舒華真的要回來了！「KKLIVE Taiwan」今（5）日也在臉書上公布演出時間與地點，消息一出，粉絲們都十分興奮且激動。（圖／翻攝自(G)I-DLE X）

記者張一笙／綜合報導

舒華要回來了！韓國大勢女團(G)I-DLE上月13日驚喜宣布將開啟世界巡迴演唱會「iDOL」，並將於8月開始到14個地區開唱，台灣Neverland（粉絲名）最關心的台北場，今（5）日也由「KKLIVE Taiwan」宣布，(G)I-DLE將於10月5日與6日在台北小巨蛋連唱兩天！消息一出，讓粉絲們都十分興奮。

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▲「KKLIVE Taiwan」今日宣布(G)I-DLE將在10月5日、6日在台北小巨蛋連唱2天。（圖／翻攝自KKLIVE Taiwan臉書）
▲「KKLIVE Taiwan」今日宣布(G)I-DLE將在10月5日、6日在台北小巨蛋連唱2天。（圖／翻攝自KKLIVE Taiwan臉書）
今年初發行第2張正規專輯《2》的(G)I-DLE，將帶著超狂的歌舞魅力以及多元的樂曲風格，再次帶著全世界NEVERLAND的期待，進行第2次世界巡迴演唱會。去年以〈想見你想見你想見你〉跟台灣歌迷相約要再見面的(G)I-DLE，也將從去年的臺北流行音樂中心，宣布將登上最具指標性的台北小巨蛋舞台。

舒華4月才跟團員們一同來台參加高雄舉辦的拼盤演唱會《GOLDEN WAVE in TAIWAN》，團員們以〈Super Lady〉開場，並接連帶來〈MY BAG〉、〈TOMBOY〉、〈Queencard〉等膾炙人口的成名曲，舒華甚至興奮地在台上用台語高喊：「大家好！哇洗舒華！」讓粉絲們都十分興奮且感動。

▲(G)I-DLE台灣成員葉舒華（右）跟主持人秋英宇驚喜現身《GOLDEN WAVE》小舞台。（圖／讀者提供）
▲(G)I-DLE台灣成員葉舒華（右）4月才跟團員一同登上高雄的《GOLDEN WAVE》舞台。（圖／讀者提供）
(G)I-DLE於2018年出道，由小娟、薇娟、Minnie、雨琦和舒華等5名成員組成，出道曲〈LATATA〉20天就火速拿下第一個一位，並在11個國家流行音樂榜上拿下第一名，出道多年憑藉獨特音樂風格圈粉無數，驚豔世人。

不過，(G)I-DLE爆紅後卻接連陷入前團員穗珍疑似陷入霸凌事件，以及新冠肺炎影響，團體直到2022年推出正規專輯《I NEVER DIE》，並以主打歌〈TOMBOY〉橫掃音源榜，拿下出道後首次Perfect All-Kill（韓國音樂排行榜上的一項成就），成為2022年第2首PAK歌曲，隨後推出的〈Nxde〉及中毒性極強的〈Queencard〉更是火遍全世界，讓(G)I-DLE正式躋身一線女團。

▲關於舒華的5件事，16歲從華岡藝校休學，當練習生2年就出道組成女團(G)I-DLE。（圖／舒華IG）
▲台灣NEVERLAND們對於(G)I-DLE要再來台開演唱會，都感到十分興奮。（圖／翻攝自舒華IG）
台灣主辦方「KKLIVE Taiwan」今日上午也在臉書上宣布，《2024 (G)I-DLE WORLD TOUR [iDOL] IN TAIPEI 》將於10月5日、10月6日連續2天在台北小巨蛋登場，不少粉絲都留言表示自己已經準備好，要迎接「女神們」的到來了。

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