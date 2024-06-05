快訊／舒華要回來了！ (G)I-DLE確定10月台灣開唱 時間地點1次看
舒華要回來了！韓國大勢女團(G)I-DLE上月13日驚喜宣布將開啟世界巡迴演唱會「iDOL」，並將於8月開始到14個地區開唱，台灣Neverland（粉絲名）最關心的台北場，今（5）日也由「KKLIVE Taiwan」宣布，(G)I-DLE將於10月5日與6日在台北小巨蛋連唱兩天！消息一出，讓粉絲們都十分興奮。
記者張一笙／綜合報導
今年初發行第2張正規專輯《2》的(G)I-DLE，將帶著超狂的歌舞魅力以及多元的樂曲風格，再次帶著全世界NEVERLAND的期待，進行第2次世界巡迴演唱會。去年以〈想見你想見你想見你〉跟台灣歌迷相約要再見面的(G)I-DLE，也將從去年的臺北流行音樂中心，宣布將登上最具指標性的台北小巨蛋舞台。
舒華4月才跟團員們一同來台參加高雄舉辦的拼盤演唱會《GOLDEN WAVE in TAIWAN》，團員們以〈Super Lady〉開場，並接連帶來〈MY BAG〉、〈TOMBOY〉、〈Queencard〉等膾炙人口的成名曲，舒華甚至興奮地在台上用台語高喊：「大家好！哇洗舒華！」讓粉絲們都十分興奮且感動。
(G)I-DLE於2018年出道，由小娟、薇娟、Minnie、雨琦和舒華等5名成員組成，出道曲〈LATATA〉20天就火速拿下第一個一位，並在11個國家流行音樂榜上拿下第一名，出道多年憑藉獨特音樂風格圈粉無數，驚豔世人。
不過，(G)I-DLE爆紅後卻接連陷入前團員穗珍疑似陷入霸凌事件，以及新冠肺炎影響，團體直到2022年推出正規專輯《I NEVER DIE》，並以主打歌〈TOMBOY〉橫掃音源榜，拿下出道後首次Perfect All-Kill（韓國音樂排行榜上的一項成就），成為2022年第2首PAK歌曲，隨後推出的〈Nxde〉及中毒性極強的〈Queencard〉更是火遍全世界，讓(G)I-DLE正式躋身一線女團。
台灣主辦方「KKLIVE Taiwan」今日上午也在臉書上宣布，《2024 (G)I-DLE WORLD TOUR [iDOL] IN TAIPEI 》將於10月5日、10月6日連續2天在台北小巨蛋登場，不少粉絲都留言表示自己已經準備好，要迎接「女神們」的到來了。