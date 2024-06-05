唐治平認不得母遺體！若堅持不指認 媽媽恐成「有名無主屍」
藝人唐治平73歲的母親3日被鄰居發現陳屍在頂樓，由於唐治平拒絕指認屍體，警方依據客觀辦案，已確認遺體是唐母。昨（4）日檢方在板橋殯儀館進行相驗，僅有一位非血親的「表妹」到場，因此遺體暫時不能發還，只能冰存處理，直到昨天深夜唐治平才現身水碓派出所，領回了母親的遺體相驗，依據流程今（5）日唐治平要地檢署報到，若他未現身，媽媽遺體便會成為「有名無主屍」。
記者孫唯容／綜合報導
據了解，唐治平和母親居住在淡水該社區已有一年多，3日下午有住戶前往社區頂樓曬衣服時驚見一名婦人陳屍牆角，後續警方確認為唐治平母親，由於唐治平拒絕指認，警方只好輾轉找到非血親的表妹代為指認，遺體才移到板橋殯儀館，甚至到4日檢方進行相驗時，唐治平本人仍未現身，呈現失聯狀態，只有表妹代為前往，無奈因非直系親屬無法代表簽收死亡證明，導致遺體無法發還，只能暫冰存。
直到晚間10時許，唐治平才現身水碓派出所領取相驗屍體證明書，不過唐治平面對媒體受訪，頻頻否認該具遺體屬於母親，他強調，「自己怎麼看都不覺得是自己的母親」。
根據流程規定領取證明書後，今天需要前往地檢署報到，若是唐治平沒現身，媽媽遺體便會成為「有名無主屍」，在政府公告25天後，會交由政府集體處理；唐治平今天前往報到後，檢方會再給唐治平死亡證明，這份證明是包含事件由淡水警方客觀辦案、親屬指認、監視器畫面、社區鄰居以及死者證件，確認遺體就是唐治平的母親，方能將遺體領回、辦理後事。