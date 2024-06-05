地震沒影響！傅崐萁力推環島高鐵：可在2秒煞停 網酸乘客變肉醬
國民黨立院黨團總召力推花東建設三法，其中包括要建環島高鐵，對於花蓮地質不穩定，常有地震，傅崐萁日前在政論節目解釋，「高鐵在兩秒之內，就可以煞車。」不過缺遭網友質疑，時速300公里的高鐵要在2秒內煞停，等於讓乘客承受4.25G的重力，乘客又沒綁安全帶，可能會被拋飛變肉醬。
記者何哲欣／台北報導
傅崐萁上月20日與中華軌道車輛工業發展協會理事長何煖軒在政論節目「娟我什麼事」上討論環島高鐵。何煖軒說，當年蓋高鐵時，在西部避開所有已知斷層，但花東地震發生率高，高鐵也難以避開斷層等地質敏感帶，地震預警系統根本無法有足夠時間讓高鐵減速。
不過傅崐萁回應，「現在這些技術都不是問題，不要說九秒，兩秒的反應時間，這個高鐵就可以煞車」。
粉專「高雄好過日」對此質疑，高鐵要在2秒內可以煞停，從300公里減到0，其減速度為150km/h/s，但目前高鐵700T列車其緊急減速度最大只有4.0km/h/s。勢必要發明一種『崐萁號列車』，其減速性能是高鐵的37.5倍強」。
「高雄好過日」也指出，即使順利減速，緊急停止時將會接受4.25G的G力，也就是一個70公斤的旅客，會被大約300公斤的力量壓在椅子上，而高鐵沒有安全帶，那乘客將會直接拋飛出去，然後砸在座椅或每個車廂的門上，直接變成肉醬。