輝達爭奪戰！蔣萬安祭出「這2夜市」誘惑黃仁勳：有私人口袋名單

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蔣萬安表示，自己昨天第一時間即刻成立府級的專案小組，由副秘書長游適銘擔任PM，統籌產發局、資訊局、財政局、地政局等所有單位，都希望能夠積極的爭取，包括輝達、AMD等相關科技的巨擘，來台北設研發中心及相關投資。
蔣萬安也說，目前北士科是一個考量的選項之一，另也會儘可能傾全力給予最佳的條件、優惠，滿足包括輝達在內的AI科技大廠的需求，北市絕對有最佳的區位條件跟優勢。
蔣萬安提到，台北市最全面跟國際的接軌，未來吸引的國際人才不只是來到台北，整體交通、居住、最綿密的捷運網絡，還有運輸、公共運輸，都可以讓國際人才願意長期的留在台北市；更重要的是台北有最頂尖技術跟研發人才，包括台大、台灣科技大學、中研院等。
蔣萬安說，台北不管是有南港、內科、接下來的北士科，打造一個科技廊帶，相信匯聚所有的人才技術，絕對有最佳區位優勢，希望能爭取在台北市設立研發中心。
蔣萬安強調，台北市整個居住的環境跟條件、交通生活、機能非常安全，美食又多，「大家也知道黃仁勳非常愛台北市的夜市，幾乎走遍了各大小夜市，我看到他有去寧夏夜市，有幾個攤位也是我常常去的，當然我也有私人的口袋名單，很希望有機會可以帶黃仁勳去逛逛走走。」蔣萬安還說，願意帶黃仁勳去南機場夜市、景美夜市等對方沒機會去的夜市，「我非常願意親自帶他去品嚐在地美食。」