喬帥退賽！Sinner成首位「義大利球王」　遇強則強展現出大將之風

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「我能說什麼？成為世界第一是每個球員的夢想，」Sinner在法網8強決賽戰勝Grigor Dimitrov後說道，談到Djokovic退賽，他也表達惋惜之情，「我認為看到Djokovic在這此退賽是令人失望的，祝他早日康復。」
今年早些時候，Sinner已經為自己的國家創造了歷史，成為ATP 排名中排名最高的義大利男子，超越了傳奇名將Adriano Panatta，後者職業生涯最高排名為世界第4。
Sinner遇強則強 登頂球王含金量十足
在過去的52周里，Sinner在對陣排名前10的對手時，取得了14勝3敗的戰績。在此期間，他有9場勝利是對上現任或前任世界第一，包括：Djokovic（3）、Carlos Alcaraz （1）和Daniil Medvedev（5），含金量十足。
Sinner是繼Alcaraz之後第2位登上世界第一的2000年後出生的球員，現役只有6名球員曾登上了世界第一：Djokovic、Rafael Nadal、Andy Murray、Medvedev、Alcaraz 和Sinner。
本屆法網Sinner排名男單第2號種子，他正在爭奪個人在紅土大滿貫賽上的第一個冠軍頭銜，他將在四強戰中對上Alcaraz。他受訪時表示自己將會為這場艱辛的戰鬥做好準備。