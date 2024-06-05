快訊／球王Novak Djokovic膝傷嚴重！宣布退出2024法國網球公開賽

喬帥退賽！Sinner成首位「義大利球王」　遇強則強展現出大將之風

▲世界球王「喬帥」Novak Djokovic退出2024法國網球公開賽，22歲的義大利好手Jannik Sinner正式登基加冕，成為網球史上第29位男單世界球王。（圖／美聯社／達志影像）
▲世界球王「喬帥」Novak Djokovic退出2024法國網球公開賽，22歲的義大利好手Jannik Sinner正式登基加冕，成為網球史上第29位男單世界球王。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

隨著世界球王「喬帥」Novak Djokovic退出2024年法國網球公開賽，22歲的義大利好手Jannik Sinner正式登基加冕，成為網球史上第29位男單世界球王。在8強戰賽後，他也談及這個頭銜對自己以及義大利的意義。他成為史上第一位義大利世界球王，感性直言這是自己一生的夢想，也很有風度的表示希望Djokovic早日康復。

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Sinner：成為世界第一是每個球員的夢想

「我能說什麼？成為世界第一是每個球員的夢想，」Sinner在法網8強決賽戰勝Grigor Dimitrov後說道，談到Djokovic退賽，他也表達惋惜之情，「我認為看到Djokovic在這此退賽是令人失望的，祝他早日康復。」

今年早些時候，Sinner已經為自己的國家創造了歷史，成為ATP 排名中排名最高的義大利男子，超越了傳奇名將Adriano Panatta，後者職業生涯最高排名為世界第4。

Sinner遇強則強　登頂球王含金量十足

在過去的52周里，Sinner在對陣排名前10的對手時，取得了14勝3敗的戰績。在此期間，他有9場勝利是對上現任或前任世界第一，包括：Djokovic（3）、Carlos Alcaraz （1）和Daniil Medvedev（5），含金量十足。

Sinner是繼Alcaraz之後第2位登上世界第一的2000年後出生的球員，現役只有6名球員曾登上了世界第一：Djokovic、Rafael Nadal、Andy Murray、Medvedev、Alcaraz 和Sinner。

本屆法網Sinner排名男單第2號種子，他正在爭奪個人在紅土大滿貫賽上的第一個冠軍頭銜，他將在四強戰中對上Alcaraz。他受訪時表示自己將會為這場艱辛的戰鬥做好準備。

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