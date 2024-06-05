蛋價再降2元創2年來新低紀錄！他無感酸「外面加蛋還是15元起跳」
去（2023）年下半年曾出現蛋荒，不只出現民眾搶蛋情況，也讓蛋價一路上漲，許多店家也因此漲價。不過，近來因雞蛋產量過剩，使得產地價格不斷往下調整，昨（4）日更是從32.5元，一口氣調降2元到30.5元，批發價也將在週四跟進，創下近2年新低價。但不少網友看了感嘆無感，表示「蛋價已經回到以前價錢了 但是加蛋沒有」。
記者魏妤庭／台北報導
時序進入夏季，雞蛋產量回升，儘管適逢端午節檔期，雞蛋買氣卻沒有跟著旺起來，供過於求的情況下，出現部分蛋商因為賣壓沈重，為了出清還不惜以低於行情價拋售雞蛋。為了能夠緩解賣壓，台北市蛋商公會昨日宣布，蛋價再降2元，產地價從32.5元降到30.5元，批發價則是在明日跟進從42元降到40元。
蛋價創下2年來新低紀錄的消息一出，在網路上引發不少討論，有批踢踢網友整理今年起蛋價的變化，最高曾一度漲到一斤52元，但隨著買氣降低及產量、天氣變化、蛋價下滑，現在的價格已經與今年初有不小的落差。
儘管雞蛋價格已經下降，但許多網友仍對降價無感，直說「超市真的有降，但外面餐飲還是一樣貴，有差嗎？」、「蛋價已經回到以前價錢了 但是加蛋沒有」、「加蛋15、20也降不回來了」、「早餐加蛋20」、「終端消費者加蛋一樣15元，結案」、「外面加蛋還是15起跳，吃不起不爽吃」。