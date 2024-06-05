百萬網紅阿滴私下面遭起底！業者曝第1次合作心得：巧思超貼心
百萬Youtuber阿滴人氣極高，在社群上的一舉一動經常掀起網友熱烈討論。而近日有一名出版業員工表示，最近看到Threads上面有不少人在討論阿滴很敬業的貼文，他也決定分享自己曾經跟阿滴合作的經驗，讓許多網友看了都忍不住直呼：「他真的是一個很真誠的朋友、很善良的一個人」、「真的是有用心在對待讀者的創作者」、「難怪他會這麼成功。」
記者洪生儒／綜合報導
臉書粉絲專頁「我在出版業上班」近期發文透露自己在Threads上面看到一些討論阿滴敬業的貼文，讓他想起在自己職涯中第一次負責的書，就是阿滴與滴妹的第一本書《英語每日一滴》。他表示：「阿滴很有想法，對內頁編排與插圖、贈品都有意見交換。」
而讓原PO印象深刻的是，辦簽書會時，滴粉的素質很優，即使要等比較久，也都是好好排隊沒有吵鬧。他也提到，某場中部簽書會因時間很趕，阿滴要趕回台北與另位作家直播，原PO便問阿滴：「要不要正常拍就好？很可能來不及。」阿滴則表示：「沒關係，我自己調整，我希望粉絲與我都是平等的。」接著阿滴起身對粉絲宣布：「各位不要擔心，我今天一定會簽完。」
阿滴也進行了一些「調整」，本來坐著簽書完會站起來跟粉絲合照，後來也改成「直接站著簽書」。最後，阿滴簽完所有粉絲的書，延後一班高鐵回台北。原PO也透露阿滴的簽書會各場人數，是他遇過最多的，「北部300人、中部250人、南部400人」。
不少網友看到貼文之後，都紛紛留言表示：「每次在youtobe 看到他的影片，或是跟HOOK、大謙這些朋友的互動，就覺得他真的是一個很真誠的朋友、很善良的一個人」、「光是他最近30天學會義大利文那隻影片，那種認真就值得敬佩了！私下也在練，連商務艙搭乘途中都在練，完全不是做做樣子」、「他的暖是發自內心的，聽過太多網路創作者說起令自己印象深刻的人，都是說阿滴」、「成功是有原因的」、「好棒！希望能永遠保持初心」、「真的是非常真誠的一個人。」