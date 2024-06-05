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「老爹」Ortiz帶NBA冠軍盃現身　在「綠色怪物」高喊塞爾提克奪冠

▲波士頓紅襪名將「老爹」David Ortiz帶著NBA冠軍盃，在芬威球場左外野「綠色怪物」上力挺塞爾提克奪冠。（圖/取自紅襪X）
▲波士頓紅襪名將「老爹」David Ortiz帶著NBA冠軍盃，在芬威球場左外野「綠色怪物」上力挺塞爾提克奪冠。（圖/取自紅襪X）

記者張志宇/綜合報導

NBA總冠軍賽將在（7）日開打，由東區冠軍波士頓塞爾提克，交手西區冠軍達拉斯獨行俠，其中今MLB波士頓紅襪在主場對陣亞特蘭大勇士的比賽中，紅襪名將「老爹」David Ortiz帶著今年NBA冠軍獎盃來到現場，更坐在「綠色怪物」上高喊，「Let’s Go 塞爾提克，去把冠軍帶回來。」

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在地球隊連結深　紅襪、塞爾提克一家親

「老爹」David Ortiz今日身穿Al Horford的球衣來到現場，並表示：「就算我穿Horford的球衣來到現場，球迷們還是知道我是『Big Papi』。」只要是紅襪球迷絕對不會不知道David Ortiz，他在紅襪效力長達14年，幫助紅襪在2004年打破「貝比魯斯魔咒」拿下冠軍，隨後又在2007年、2011年拿下冠軍。

雖然紅襪在今日比賽以3：8不敵勇士，但David Ortiz在比賽中將NBA冠軍金盃帶上「綠色怪物」秀給全場的觀眾看，並直呼，「塞爾提克再去拿一座、去吧塞爾提克，去拿下冠軍。」隨即也引起全場球迷的歡呼。

紅襪與塞爾提克都是屬於波士頓的老牌球隊，兩支隊伍的連結十分密切，早在去年塞爾提克打進季後賽時，紅襪隊球員在MLB賽前進場時，就會身穿塞爾提克球員的球衣，以支持綠衫軍球員。

芬威球場一大特色　綠色怪物高牆

值得一提，「綠色怪物」是紅襪左外野全壘打牆的暱稱，這座全壘打牆高達37英尺2英寸（11.3米），建造於1912年，是由木頭製成的；1934年覆蓋上了錫和混凝土，1976年又加上了一層硬質塑料。雖然名字叫綠色怪物，但直到1947年才噴上了綠色，在這之前牆上布滿廣告。此外，「綠色怪物」是美國職棒所有球場中最高的全壘打牆。


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