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財劃法修法！地方籲歸還「消失」的15%　並要中央請客自己買單

▲立法院財委會（5）日舉行財劃法修法公聽會，各地方政府也代表出席表達意見。財政部長莊翠雲則強調採取開放態度，聽取各方意見。（圖／記者陳明中攝）
▲立法院財委會（5）日舉行財劃法修法公聽會，各地方政府也代表出席表達意見。財政部長莊翠雲則強調採取開放態度，聽取各方意見。（圖／記者陳明中攝）

記者顏真真／台北報導

立法院財政委員會今（5）日舉辦「財政收支劃分法修正草案」公聽會，會前也邀請全國22個縣市地方代表提出意見，多個縣市代表建議，過去精省之前，中央和地方財政比例為60%比40%，現在地方只剩下25%，希望中央能先歸還「消失」的15%。另外，也有縣市建議，未來像是軍公教加薪等，應該「中央請客自己買單」，不要再由地方政府另外籌編，減少地方支出。

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嘉義市副市長林瑞彥就表示，財劃法是調劑地方財政營虛及提升地方財政的自主能力，還有均衡地方的發展，但長期下來，經濟情勢已改變，在分配部分也產生明顯垂直不公，還有水平的不公，造成縣市政府在財政的困窘，中央在進行統籌款分配時，應讓各縣市政府平均分配，並可比照公益彩券的分配方式，先提供固定比率，建議最少不要低於20%，也希望中央請客由中央買單，減少地方支出。

另外，雲林縣及新北市都建議，過去精省之前，中央和地方財政比例為60%比40%，但現在地方只剩25%，希望中央能夠歸還「消失」的15%。雲林縣副縣長謝淑亞表示，基公平正義原則，中央在精省之前，中央與地方財政比例是60%比40%，現在地方只有25%，希望把消失的「15%」拿回來就好。

新北市財政局長陳榮貴亦認為，財劃法是規範中央跟地方財政垂直分配法規，還有各地方政府間水平分配的基本法規，從88年修法到現在經過這麼多年，以前只有2都，在已變成6都，但財政配套卻沒有跟進到位，才會一直呼籲要修改財劃法，而且在修法前中央跟地方總收入比重60%比40%，88年修法後，現在是75%比25%，精後中央從地方都拿走了全國總收入的15%，造成中央與地方收入垂直失衡比精省前更嚴重，現在希望22縣市都有共識，大家先求有再求好，把精省後中央都拿走的15%，還給地方，讓地方有足夠財源做建設，真正解決地方的財政問題。

台北市財政局長胡曉嵐則指出，財劃法從88年修正至今，已經超過25年沒有修正，並歷經地方改制，直轄市從2都變成6都，地方市權增加，經費需求隨同增加，但中央統籌分配稅款來源依舊是所得稅10%、貨物稅10%、營業稅40%，現行財源已無法滿足地方發展需要，為根本解決地方財政問題，中央應該檢討修正財劃法， 把餅做大，擴大釋出給地方的財源，以減輕地方的財政壓力。

台北市政府更提出3點具體建議，首先是營業稅100%回歸為地方財源，其中50%按各地的營利事業營業額分配，另外的50%納入統籌分配，主要是營業稅在財劃法88年修法前，原本就是省市稅，不是中央財源，這次修法建議100%回歸為地方財源；第二、必須保障地方社福、教育、基本設施的一般性補助款；第三、不能中央請客，地方買單 。

民進黨執政縣市包括高雄市和台南市代表則呼籲，統籌分配款在各地方政府分配比例要具公平性。台南市副祕書長殷世熙就提到，以台南市來看，南科的產值已經大過竹科，產值卻算在竹科內，非常不公平，因為衍生的水及交通等，都要投入相當的成本，因此，各縣市水平間的分配需要再進一步審慎考量。

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