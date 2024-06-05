《哆啦A夢》第43部電影來了！日本賣座超過42億 7／12台灣上映
日本賣座超過42億的《哆啦A夢》第43部電影版作品，《電影哆啦A夢：大雄的地球交響樂》將於7月12日在台灣上映，近日正式公布台灣版預告。《電影哆啦A夢：大雄的地球交響樂》以「音樂」作為主題，故事描述大雄等人受到神祕少女「米佳」的邀請，前往以音樂為能量的星球，與企圖消除音樂的神祕生物展開對抗。
記者楊慧玲／綜合報導
在日本創下337萬觀影人次紀錄的《電影哆啦A夢：大雄的地球交響樂》，近期在越南和中國上映也屢創佳績，不僅登上越南該週的票房冠軍，更在上映10天後，票房就破1000億越南盾（約1.27億台幣），超越2023年《名偵探柯南：黑鐵的魚影》的960億越南盾（約1.22億台幣）紀錄，成為越南影史最賣座的日本動畫電影。該片在大陸上映首週也拿下8959萬人民幣（約3.81億台幣）票房，超越《九龍城寨之圍城》、《猩球崛起：王國誕生》等片，登上中國「六一兒童節」檔票房冠軍。
該片故事描述，為了參加學校的音樂會，大雄努力練習不擅長的直笛，神祕的少女米佳突然出現在他面前。米佳很喜歡大雄悠閒自在的音色，便招待哆啦A夢與大雄前往將音樂轉化為能量的行星「音樂殿堂」。為了讓音樂殿堂復甦，米佳正在找尋一起演奏音樂的專家，哆啦A夢也利用道具「音樂家執照」演奏讓殿堂復甦的音樂，此時，將音樂從世界上消除的可怕生物也朝著他們來襲…。
《電影哆啦A夢：大雄的地球交響樂》作為紀念原作者藤子・F・不二雄誕生90周年的紀念作品，特別邀請曾以《電影哆啦A夢：大雄的金銀島》創下53.7億日幣票房、創下全系列最高票房紀錄的導演今井一曉執導，第3度執導《哆啦A夢》電影版的他透露，第43部作品首次以音樂為主題，這3年來一切都在從未嘗試過的事情中摸索，他表示：「奏響的不只是音樂，就連水聲和風聲都很講究。希望能讓更多人享受哆啦A夢他們的冒險，並對音樂產生興趣。」《電影哆啦A夢：大雄的地球交響樂》將於今年暑假7月12日國語配音版、日語原音版同步在台上映！