葉元之安全下莊？517後藍委最新聲量曝！只有徐巧芯負成長
近日國會改革風波引發許多爭議，TPOC以網路正負面聲量分析被點名的國民黨立委，其中部分藍委雖遭綠營支持者點名，但正聲量仍高於負聲量。日前在輿論風口浪尖的徐巧芯卻剛好相反，國會爆發衝突前有33.5萬則聲量，爆發衝突後聲量反而減少至9.3萬則，出現「總聲量」負成長。
記者莊蕙如／台北報導
網路上日前流傳「藍白亂政區域立委最可能被罷免名單」選出24位藍委。但藍委王鴻薇對此曾反擊，認為這份名單只衝著國民黨而來，明顯是政黨在操作，更點名民進黨被搞小動作。
TPOC台灣議題研究中心，近日透過QuickseeK快析輿情資料庫，指出在5月17日朝野立委在「國會改革」爆發衝突前後約兩周時間內的網路聲量變化。
數據顯示，聲量增加最多者為王鴻薇，成長數高達3.4萬則，總聲量達4.3萬則；其次羅智強，變化量為2.4萬則，總聲量達3.9萬，第三是廖偉翔，有1.1萬則的聲量成長。
而日前站在輿論風口浪尖的徐巧芯卻剛好相反，國會爆發衝突前有33.5萬則聲量，爆發衝突後聲量反而減少至9.3萬則，出現「總聲量」負成長。
至於經常被點名「最可能」被罷免的葉元之，其正面聲量成長113％，負面聲量成長59％，都仍是掌聲贏過罵聲。