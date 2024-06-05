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曝多家大廠設AI數據中心！郭智輝盤點用電：2025年底最多支持6家

▲新任經濟部長郭智輝今（5）日首度赴立法院進行業務報告並備詢答。（圖／記者許家禎攝）
▲新任經濟部長郭智輝今（5）日首度赴立法院進行業務報告並備詢答。（圖／記者許家禎攝）

記者林莞茜／綜合報導

520上任的經濟部長郭智輝，今（5）日首度前往立法院經濟委員會進行業務報告並備詢答，對於AI造成用電需求成長，他表示，「2025年至2028年是AI應用爆發期」，若到2025年底，能支持五至六家設置AI數據中心，但若一次來十家，就必須考慮如何增加電力供應，坦言「有可能會超過」。

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郭智輝指出，經濟部盤點國內用電，因AI用電需求成長，不止輝達，有很多家企業都有在台設AI數據中心，預測未來五到十年用電平均每年成長3%，而核三廠可做為AI用電成長的備援電力，而在既有法令架構下，核三廠1號機7月一定要停役，就算不除役，也要三年時間做安全檢查。

郭智輝說，因應AI成長，蓋一座電廠要六年時間，緩不濟急，核電又有法令限制，因此，要解決可能增加用電，會優先從光電來補，並搭配儲電、水力抽蓄等輔助，之後台電於2027年至2028年會有新建機組來接手「目前至2030年前不缺電，目前不需要用核電，但未來不知道」，經濟部也會關注國際間新科技發展趨勢。

國民黨立委楊瓊瓔質詢「未來2025年能源配比是否調整」，對此，郭智輝答詢「過去沒有AI需求」因此尚需評估，預訂在立院本會期結束前提出2025年能源配比報告。

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