羅智強問「黃仁勳會不會被科技偵查？」法務部長曝門檻

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羅智強續指，在有些情況下，出席者可拒絕出席和表達意見，包含涉及國家安全、國防外交、國家機密事項，逾越聽證會調查目的所提出詰問或對質，他要說的重點是，即便到了院會需要113位立委決議，但外面還是有綠營的人在說，學校老師、土風舞社、張忠謀等人民都會被聽證調查，「你覺得所有人民都會被聽證調查嗎？會不會？」
鄭銘謙則跳針稱「民眾一定會有被...這個也有規定人民被...」，羅智強接著說，人民有三大條件，第一可以拒絕證言、第二要院會決議、第三跟立院職權有關，「法條寫很清楚，符合三項條件有門檻，相當高的門檻，門檻夠不夠高？」鄭銘謙則表示，「這不是法務部主管的法案」。羅智強補充，行政院都要提覆議了，需要113位立委決議，這就是高門檻，人民要過三門檻來備詢，沒那麼容易。
羅智強再續問，立法院法制局對科技偵查法有意見，那按照部長標準，人民還是有可能被查，「我想請問你，學校老師、土風舞社，或者黃仁勳或是館長、里長，會不會被科技偵查？黃仁勳會不會被科技偵查？」鄭回應，科技偵查法不會對普遍人民做調查，羅智強則回嗆，「這不就廢話，國會聽證調查也不會對普遍人民做調查啊，還有門檻啊，那黃仁勳會不會被科技偵查法調查？聽證調查立法院都還有113位立委做決議」，質疑科技偵查法是否有門檻？鄭銘謙則回應，是比照搜索的門檻。