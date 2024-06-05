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富邦「靈魂歌姬」生日快樂！檸檬超火辣洋裝現身　親揭愛的結晶

▲富邦「靈魂歌姬」檸檬生日快樂！檸檬今（5）日生日，在IG上頭戴公主皇冠、身穿黑色洋裝，向粉絲們宣布她即將有「愛的結晶」的好消息。（圖／翻攝自檸檬IG）
▲富邦「靈魂歌姬」檸檬生日快樂！檸檬今（5）日生日，在IG上頭戴公主皇冠、身穿黑色洋裝，向粉絲們宣布她即將有「愛的結晶」的好消息。（圖／翻攝自檸檬IG）

記者張一笙／綜合報導

富邦啦啦隊Fubon Angels檸檬（林芳婧）生日快樂！日前因為在新莊棒球場高歌因而爆紅，被粉絲們譽為「靈魂歌姬」，又稱「檸魂割姬」、「靈魂收割機」的檸檬，憑藉著她獨特的嗓音及五音不全的歌聲，讓她一舉唱進臺北大巨蛋，解鎖人生成就。今（5）日是檸檬的生日，她也在IG上曬出性感黑色小洋裝，並且向粉絲們宣布她即將有「愛的結晶」喜訊。

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▲檸檬。（圖／檸檬IG）
▲檸檬的身材十分火辣，時常在IG上曬泳裝照放福利給粉絲。（圖／檸檬IG）
日前檸檬因為在新莊棒球場接過應援團長Travis的麥克風，與隊友潔米合唱主題曲之一的〈Hands Up〉時，不但拍子跟不上，還嚴重走音，甚至潔米也因此抓不到音準，有趣的畫面一經播出，馬上引起熱烈迴響，一時間也讓「檸魂割姬」的名聲傳遍整個網路。

今日是富邦啦啦隊檸檬生日，她在IG上曬出自己頭戴公主皇冠、身穿黑色性感禮服的照片，並宣布她將有「愛的結晶」喜訊，原來是跟隊友秀秀子一同經營的YouTube頻道要誕生了，檸檬也在文章中感謝粉絲以及貴人們：「這幾年來真的受到非常多的幫助，哪怕只有一小小的舉手之勞，對我來說都是重大的意義！」

▲檸檬日前在新莊棒球場高歌，因其獨特的嗓音及五音不全的聲音，讓她意外在社群平台上爆紅。（圖／翻攝自檸檬IG）
▲檸檬日前在新莊棒球場高歌，因其獨特的嗓音及五音不全的聲音，讓她意外在社群平台上爆紅。（圖／翻攝自檸檬IG）
照片曬出不到2小時就有5000多名粉絲按讚，不少粉絲都十分想念「檸魂割姬」的歌聲，紛紛表示：「檸檬的歌聲，不聽一天難受，聽了難受一天。」也有不少啦啦隊女孩及粉絲紛紛湧入留言區祝福檸檬：「生日快樂！」

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