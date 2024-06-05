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籃籃球場、節目忙不完怎麼辦？她親解答工作規劃　加碼透露理想型

▲籃籃不僅是樂天桃猿啦啦隊的「門面擔當」總隊長，更手握許多主持節目，讓不少粉絲十分憂心她工作是否忙得過來，籃籃也透過IG分享自己的工作規劃、如何排解壓力，以及心目中的理想情人。（圖／翻攝自籃籃IG）
▲籃籃不僅是樂天桃猿啦啦隊的「門面擔當」總隊長，更手握許多主持節目，讓不少粉絲十分憂心她工作是否忙得過來，籃籃也透過IG分享自己的工作規劃、如何排解壓力，以及心目中的理想情人。（圖／翻攝自籃籃IG）

記者張一笙／綜合報導

樂天桃猿啦啦隊Rakuten Girls總隊長籃籃不僅是Rakuten Girls的「門面擔當」，同時手中握有多個綜藝節目主持，近期更與前隊友李多慧及林襄一同接下外景節目《女孩好野》的主持棒，讓不少粉絲都十分擔心她的工作壓力會不會很大，工作是否忙得過來。對此，籃籃條列自己的工作安排，在IG上親自為粉絲們解答疑惑，並透露自己心目中的理想情人是什麼樣貌。

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籃籃作為Rakuten Girls的門面擔當，不僅要顧好球隊應援事務，同時作為中華職棒史上第一位活躍於台灣演藝圈的現役啦啦隊員，她手上也有好幾檔主持中的節目，如《綜藝新時代》、《綜藝大集合》、《天才衝衝衝》以及近期與沈玉琳、張立東、風田、李多慧、林襄等人一同主持的外景節目《女孩好野》。

▲籃籃（左一）不僅有多檔節目要主持，同時還要顧及球場應援，近期更是與林襄（右二）與李多慧（右一）一同接下新節目《女孩好野》的主持棒。（圖／翻攝自籃籃IG）
▲籃籃（左一）不僅有多檔節目要主持，同時還要顧及球場應援，近期更是與林襄（右二）與李多慧（右一）一同接下新節目《女孩好野》的主持棒。（圖／翻攝自籃籃IG）
不少粉絲十分擔憂籃籃工作如此繁忙，是否有能力兼顧所有工作。對此，籃籃也透過IG分享自己的工作安排。籃籃表示自己禮拜一會去錄《綜藝新時代》、禮拜二錄《天才衝衝衝》、禮拜三錄《綜藝大集合》、禮拜五和六錄新節目《女孩好野》，而控黨的禮拜四和禮拜日則會留給球賽。籃籃也透露，因為禮拜二《天才衝衝衝》和禮拜六的《女孩好野》有時候會隔週錄，因此她還是能夠有足夠時間去球場為球隊應援：「可以說是相當充實，現在也剛好是一個趨於平衡的狀態。」不過籃籃也透露自己有時候連續外景，加上去球場應援身體會超累，但自己通常休息一天身體就能恢復，所以希望粉絲們不要擔心，並且支持她用心安排的每一檔節目。

▲啦啦隊女神籃籃玩遊戲時隱瞞真實體重，讓眾人扛著她上「邢台」，量出真實體重。（圖／籃籃IG）
▲籃籃坦言工作沒有不辛苦，所以自己有時間就會出國散心，或是開車到海邊發呆，又或者回家打掃房間並與自己獨處。（圖／翻攝自籃籃IG）
有粉絲十分擔心籃籃工作排那麼滿，壓力太大怎麼辦，籃籃坦然地表示：「我覺得沒有任何工作是不辛苦的欸！」並表示自己如果有時間就會出國散散心，或是開車去海邊一個下午發呆，如果沒有時間，會在家整理打掃讓空間變得舒服，營造出很chill（輕鬆）的氛圍並與自己獨處。

被問到理想型，籃籃笑著表示：「哈哈哈！每次開問答一定會有這一題！」並接著透露：「我很看相處的感覺，但第一個三觀、價值觀這些一定要差不多，外表要比我高，帥不帥不重要。」籃籃加碼要求另一半必須細心、體貼、幽默，如果喜歡小孩或貓狗都是加分。籃籃說，自己心目中的理想型，就是有一個：「可以成熟的教會我一些事，卻又能像孩子一樣地跟我玩，在一起很抽象又矛盾，但就是我要的感覺。」

▲籃籃（上圖）、林穎樂各自擁有一票死忠支持者。（圖／籃籃、林穎樂IG）
▲籃籃坦言自己的理想型，要能「陪她玩又能教會她一些事」。（圖／翻攝自籃籃IG）

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