還沒睡醒天就亮！周三起連5天迎「今年最早日出」 太陽5點就露臉
不知道民眾近期是否有發現，全台各地的「日出」時間比平常快許多，常常5點左右天空就已經全亮，台北市立天文館表示，其實從明（6）日開始至6月11日，將是「今年最早日出」的時段，與許多人心中認知的「夏至是最早日出」有所不同，因此近期可以稍微留意這樣的天文變化。
記者張志浩／綜合報導
台北市立天文館研究組技佐許晉翊指出，今年6月6日至6月11日間，台北的日出時間為5時3分，是今年的最早日出，日出前25分鐘，大約4時38分為「民用曙光」開始，天空逐漸變亮。與一般認知不同，夏至並非全年日出最早的一天，以今年夏至來說，6月21日的日出時間為5時5分，比6月上旬還晚大約2分鐘。
許晉翊說明，日出時間的不同，源自於地球自轉軸傾斜、橢圓形公轉軌道及地理位置差異等多種因素綜合造成，今年的最晚日出在1月中旬的6時41分，較6月上旬最早日出晚了大約1小時38分。
此外，若每天在同一時刻、同一地點記錄太陽在天空中的位置，一年下來太陽在天空中走過的軌跡稱為「日行跡圖」。從台北市立天文館每日早上7時的日行跡圖中便可看出，最早日出時，早上7時的太陽比最晚日出時高了近20度，這也就是最近早上出門上班、上學時太陽已經高掛的原因。