被韓劇騙慘了！粉絲飛韓國朝聖 見真實街景愣住：簡直大型垃圾桶
近十年來韓國娛樂文化席捲全球，韓劇、韓星成為流行尖端，許多人更為此買了機票前往當地朝聖。不過近期就有網美飛往韓國當地，發現當地街景雜亂不堪、滿地都垃圾，直言「都被韓劇騙了」，紀錄影片也引爆共鳴。
記者潘毅／綜合報導
中國為護膚美妝博主「劉哈佛」，在日前飛往韓國首爾遊玩，沒想到抵達當地後，才發現韓劇都是騙人的。她透過鏡頭拍下，當地街景雜亂不堪的畫面，就連看起來相當精美的店家或是餐廳外頭，都被堆滿了大量的垃圾，民宅的圍牆，甚至被擺上大量喝完手搖杯，完全不像韓劇中那樣夢幻，也讓劉哈佛忍不住為這部影片標題寫上「韓國，你是一個巨大的垃圾桶。」
影片曝光之後，也吸引超過千萬次觀看瀏覽，更冒出數千名去過韓國的網友也紛紛直言，「他們總能把畫面拍得很唯美」、「韓國沒有清潔工嗎」、「這髒亂程度跟我家這裡的村莊沒兩樣」。
還有旅客詳述更震撼的韓國旅遊體驗，「去韓國弘大那區的夜店，廁所簡直就是災難，地上超級濕全部都不知道是尿還是水，地上全部都是用過的一團團衛生紙跟一些莫名其妙的東西，噁心的不行，地上都是黃色廣告，反正真的很髒，很震撼的髒」。
雖然韓國的「真實街景」引爆社群議論，但是2023年訪韓外國旅客仍高達1100多萬人次，而且年齡層都相當年輕，也顯見Kpop與韓劇人在全球有極度強大的影響力，許多旅客到當地是為了體驗韓星的日常生活、購入最新潮流服飾，甚至是為了便宜醫美而前往，雜亂不堪的街景只能說是旅途中小小的插曲而已。