台灣人才獲黃仁勳肯定！鄭英耀提教育策略：全民AI素養、數位平權
輝達執行長「AI教父」黃仁勳來台掀起炫風，教育部長鄭英耀今（5）日在上任後首次記者會上，引述黃仁勳演講內容，稱「黃仁勳感謝台灣幫助實踐AI科技的願景，如果沒有台灣優秀的人才，AI的發展無從實踐」，強調教育部積極推動下一世代AI人才培育，將以中小學扎根、大學跨域學習及全民建立AI素養為階段執行策略，完備數位學習輔助支持系統，達到數位平權目標。
記者林莞茜／綜合報導
鄭英耀指出，台灣17所公私立大學教育培育的人才，獲得黃仁勳等科技大老的肯定，而創造全世界AI的發展，除了台成清交中山中央等大學外，也包括許多技術學院與中原、輔大等私立學校所培養的學生，「相信在人才培育上，從小學、中學、技職學校到大學，很多老師都用心培育下一代學子」，AI整個生態系統幾乎9成都是來自台灣的大學所培育的人才。
鄭英耀說，AI學習已是學生的基本能力，教育部會推動人才培育更接軌國際，致力於增進人才數位科技能力，建立全民AI素養，今明兩年優化中小學網路環境，精進入校入班手把手陪伴計畫，完成新版中小學數位教學指引3.0，也將更提升台灣高教量能領先國際，鼓勵大學增設太空科學工程、海洋科學、科技研發、海洋保育相關系所，打造台灣高教在學術或產業量能、提升資安防護能量，加強大學全校性資安作為，並在國立高中職成立資安輔導團。
鄭英耀也再次提出教育施政核心理念，將從「本土」、「團隊創新」、「國際」著手，致力打造一個學生少擔心、教師少壓力、家長少擔憂的教育環境，在既有基礎中，持續穩定地革新教育、培育人才創新，與全世界接軌，讓學子們勇於追逐夢想。