又見「拉積盤」！台積電衝至854元　台股終場漲128點、收21484點

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今日電子資金成交比重維持在6成以上、來到62%，電子權值股漲多跌少，權王台積電早盤表現震盪，最低一度下跌4元、來到835元，不過尾盤在買單挹注下點火走高，最高上漲18元、來到857元，終場上漲15元或1.79%，收在854元，貢獻大盤指數有120點，也就是說今日有將近78%的漲點是台積電貢獻的；鴻海則是在早盤點火上攻，終場上漲4.5元或2.63%、收在175.5元，貢獻大盤指數有18.5點；不過聯發科則是表現疲弱，終場下跌10元或0.81%，收在1230元，拖累大盤指數4點。
造成大盤早盤震盪主要就是因為AI概念股的回檔，輝達執行長黃仁勳上週日點名的43家台廠表現疲弱，圓剛、艾訊打入跌停，益登下跌逾9%，新漢下跌逾7%，迎廣下跌逾6%，宸曜、曜越下跌逾5%，醫揚、凌華、中光電下跌逾4%。不過還是有表現亮眼的個股，慧友亮燈漲停，德律上漲逾4%。
而今日撐盤要角還有非電族群，以航運跟生技股表現最為亮眼，由於紅海危機未解，導致全球塞港問題越發嚴重，不僅歐美線艙位供不應求，港口壅塞的態勢也蔓延到亞洲，因此資金也開始流入航運股，今日成交比重一度上漲到19%，終場則是來到12%，仍舊超過1成，類股指數也大漲3.3%，來到漲幅排行冠軍。萬海、中櫃亮燈漲停，四維航上漲逾7%，志信、陽明上漲逾6%，捷迅、正德、新興上漲逾3%。
此外，位居類股漲幅排行亞軍的是生技類股，類股指數上漲3.1%，昨日立法院通過「再生醫療雙法」，力拚下個兆元產業，因此生技類股今日續強，慧智、上亞科技、訊聯基因、合世亮燈漲停，訊聯、藥華藥上漲逾8%，視揚、晟德上漲逾6%。
尾盤點火的還有太陽能概念股，經濟部長郭智輝今日出席立法院經濟委員會報告業務概況並備質詢，針對立委關注AI產業蓬勃發展所增加的用電需求；他表示，目前可以支持5-6家數據中心用電，如果超過，就要考慮用什麼最快的方法來增加供電，而目前優先考慮太陽能發電，再搭配儲電及水力抽蓄輔助。因此，太陽能股走高，茂迪上漲逾3%，聯合再生、台達電、元晶、台勝科上漲逾2%。