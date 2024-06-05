TANK消失樂壇10年暴瘦！情歌王子認有喜歡對象 卻不敢告白原因曝
42歲創作歌手TANK（呂建忠）給人情歌王子形象，曾創作過〈專屬天使〉、〈非你莫屬〉等膾炙人口的情歌，然而因為先天性心臟疾病，導致他一度從螢光幕前消失，去年（2023）回到大眾面前，從中國開始展開巡演「關於愛和勇氣，再出發」，今年（2024）也終於要唱進臺北國際會議中心，已經離婚10年的他整個人暴瘦一圈，被問到身邊是否有新歡陪伴，也坦言不想因為身體狀況拖累對方，「有喜歡的女生但不會去表白，沒必要了。」
記者吳昕蓓／台北報導
TANK深受心臟病困擾，導致他不能有太激烈、太操勞的活動，如今就算是復出，一邊展開巡迴演唱會，還得在中國錄製節目，再奔波回台灣錄音寫歌，他每次工作時長還是不超過5小時，在演唱會上也會有椅子，讓他能夠隨時休息，被問到是否會有跳舞的橋段，他也直言目前自己的身體狀況會無法負荷，「現在還是要回診，每兩個月到三個月就要回診一次」，儘管有持續追蹤，但因為心臟問題不可逆，因此只能吃藥控制，治療很難做到痊癒。
TANK於2014年結束2年短命婚，之後便一直維持空窗，他透露一方面是因為現在重心都在家人身上，另一方面也是擔心自己的身體不好，常常會需要對方體諒，對找對象並不積極，直言有碰到喜歡的女生，但也覺得沒必要去表白，他也透露，某次在捷運上碰到Ella，就被對方邀請去拍攝節目，由於那陣子他比較憔悴，Ella也特別心疼他，都會打電話關心他有沒有好好休息、好好吃飯。
提及目前12歲的女兒，TANK的語氣滿是寵溺，表示如果有男生唱他的情歌來追求女兒，會送對方一記飛踢，還是要看品格，且女兒已經開始進入青春期，比較在乎同儕眼光，以前還會跟他牽手，現在卻是看到朋友就會迴避爸爸，讓他一度感覺受傷，但如今已經能調整好心態，直呼雖然女兒看他的演唱會看到很膩，但這幾天還是會問一下，至於爸爸媽媽則因為年紀大了，身體沒那麼好，不適合到現場觀看。
這次演唱會門票開賣就秒殺，TANK坦言很開心，本來因為剛好檔期撞到張學友的演唱會，讓他有點擔心，所幸最後是好的結局，在演唱會結束之後，他也打算休息一陣子，「希望可以邊創作，讓大家知道很多新的作品」，而提及近來暴瘦，身高169公分的TANK只剩下57公斤，他也透露是受到心臟病藥物的影響，「是生病才要吃，大家不要為了減肥去吃。」