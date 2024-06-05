國三生遭彈簧刀割頸亡！家屬獲180萬「犯罪被害補償金」
新北市一名國三生去年底因細故遭同學持彈簧刀刺死，消息曝光立刻引發社會議論，上月9日新北地檢署偵結後，依殺人罪嫌起訴林姓「乾妹」及郭姓「乾哥」；日前被害人家屬在犯罪被害者保護協會的幫助下，向地檢署申請犯罪被害補償金，考量被害人與雙親感情深厚，但卻就此天人永隔，新北檢決議支付180萬元。
記者陳苾暐/綜合報導
據了解，去年12月25日中午就讀土城某國中的一名林姓女學生因不滿前往別班找朋友時被驅離，遂跑去找同校郭姓「乾哥」抱怨，沒想到郭少聞言後，隨即前往教室與楊姓被害人理論，並掏出彈簧刀刺向對方的頸部等要害，雖緊急送醫一度恢復生命跡象，但受害人仍在26日深夜傷重不治。
涉嫌教唆的少女獲責付返家後，又多次在網路上嗆聲，且疑似使用新手機聯繫目擊同學，指導若被傳去作證該如何回答，對此，新北地院則認為，少女在調查期間涉及偏差行為，且有串證之虞，本件行為嫌疑重大，家庭管教功能不彰，責付顯不適當，應予收容。
至於動手的郭姓少年也被認為恐有逃亡、串證之虞，予以羈押禁見；案經調查，新北地檢署日前依殺人罪起訴郭姓少年、林姓少女；事後楊生父母申請犯罪被害補償金，新北檢決議支付180萬元。