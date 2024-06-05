李亦伸專欄／得林書豪得天下？大膽預言：領航猿第六戰封王

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今年球季林書豪選擇加入新北國王，國王原本就有三名主控球林書緯、李愷諺、洪志善，再加上林書豪肯定更強大，只是天賦浪費太多。但職業運動就是這樣，有錢最大，累積最多天賦、人手，堆積出最多天賦，打出最強戰力，永遠是老闆、總管、教練想要的成功模式。
國王即將在PLG職籃跟領航猿爭冠，「得書豪得天下」，這次準嗎?
我認為要看林書豪的發揮，以及國王教練萊恩的用人、出牌、戰略。
林書豪今年受困傷病，例行賽打了24場，場均19.3分、5.2籃板、4.4助攻，投籃命中率4成4，三分命中率4成3。表現仍在水準以上，三分命中率甚至比上季更好更穩，出手更多。
但季後賽林書豪的發揮就受到針對性防守影響，略有起伏。季後賽對夢想家G4，林書豪12投1中，攻下7分、4籃板、3助攻，打出兩年來最糟一場比賽，林書豪表現失常，但國王卻以87：73輕取夢想家，七戰四勝系列賽取得3：1領先優勢。
G4國王證明，防守和團隊才是決定比賽勝負最關鍵因素，國王陣容深度和團隊能彌補林書豪表現失常。
國王教練萊恩用人一向保守，季後賽就是四本土李愷諺、林書豪、林書緯、楊敬敏+三洋將路易士、奧帝、曼尼高。長人蘇士軒、射手簡佑哲、四號控球洪志善偶而頂替，調節體力，但幾乎都不在主要輪換。
這樣的陣容、輪換想要擊敗「九人輪換」領航猿，會很吃力。
領航猿主要輪換是六本土盧峻翔、林正、白曜誠、關達祐、李家慷、周儀翔+三洋將布朗、沃許本、葛拉漢。
洋將對+位配置，領航猿比國王更強大、更完整，主宰比賽能力和帶動性更強。
國王洋將路易士攻防太平庸，能守不擅攻，奧帝勢必會在總冠軍賽承擔更多攻防重責。領航猿198公分前鋒葛拉漢也很平庸，但功能性和發揮仍有對位優勢，213公分沃許本、216公分布朗在攻防、身高、對位上，都能創造更大優勢。
國王強大在本土後場，以林書豪、李愷諺、林書緯、楊敬敏為主軸，但領航猿後場也很強大，白曜誠愈打愈有侵略性+自信，李家慷、關達祐年輕有力，又纏又黏，盧峻翔已經是PLG本土第一得分手兼射手，周儀翔、林正都能做為主要輪替，國王後場對位很難創造相當優勢。
林書豪如果不能場場有水準以上輸出和帶動，國王就有麻煩。
萊恩如果調度、用人還是如此保守單調，戰略沒能為國王創造優勢，解決面對領航猿更多錯位問題，國王很難贏下系列賽。
我的預測：
領航猿4：2擊敗國王。