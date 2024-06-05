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必勝客糗了！「庫洛魔法使披薩太難」員工無法還原　客人打開愣爆

▲近日不少網友都去必勝客購買庫洛魔法使披薩嚐鮮，結果拿到成品都與官方照有出入，出現許多災難圖。（圖/庫洛魔法使官方討論區）
▲近日不少網友都去必勝客購買庫洛魔法使披薩嚐鮮，結果拿到成品都與官方照有出入，出現許多災難圖。（圖/庫洛魔法使官方討論區）

記者張嘉哲/綜合報導

封印真的有解除嗎？必勝客過去推出許多創意十足的披薩，像是「進擊的巨人」、「卡哇邦嘎忍者龜」等等，都引起廣大話題，而近日必勝客與《庫洛魔法使》聯名推出披薩，結果網路上出現許多災難圖，因為該款披薩製作難度太高，結果許多店員盡力的想還原封印陣以及可愛的封印獸小可，結果還是失敗，在網路上讓不少人笑翻。

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一名網友網友在臉書社團「庫洛魔法使：回憶鑰匙官方討論區」貼文指出：「辛苦必勝客員工及外送員....看到慘狀就覺得盡力了，我後續再自行擺盤就好，封印終於解除了，小可也超級可愛，第一次吃必勝客聯名披薩，覺得他們真的盡力了」。

▲網友分享朝聖必勝客「庫洛魔法使披薩」，結果拿到成品打開直呼：「他們真的盡力了....」。（圖/庫洛魔法使官方討論區）
▲網友分享朝聖必勝客「庫洛魔法使披薩」，結果拿到成品打開直呼：「他們真的盡力了....」。（圖/庫洛魔法使官方討論區）
只見貼出的照片，原本這款「夢之鑰匙芝心披薩」的上層是Q彈的麻糬皮，覆蓋在太陽光芒上，結果麻糬完全不如官網上的完美擺盤，正中間的方形麻糬皮更是直接散落在一旁，還原度有些小扣分，經過該網友又自己擺盤之後才恢復原狀。

必勝客糗大！「庫洛魔法使披薩」太難員工難還原　災難圖瘋傳

貼文曝光後，吸引超過7000名網友按讚留言：「你的算不錯了，我的小可還整形呢....」、「我的小可直接變成蝙蝠俠才扯哈哈哈哈哈」、「我的小可也忘記洗臉，封印陣則是變成封印破壞了啦」、「這次真的難倒很多店員了....不會標準放太高，但真的太好笑」、「我的麻糬直接整塊黏在中間勒！不知道店員是不是做到生氣了哈哈哈。」

只見幾張網友朝聖購買的圖片，有人的封印獸小可的嘴巴直接變成像是蝙蝠俠的圖案，有人笑稱拿到隱藏版「萬聖節裝扮小可」；而也有人覆蓋在太陽光芒的麻糬皮直接整坨就在中間，完全看不出任何的美感，讓不少網友也稱「應該是剛去戰鬥回來！不同風格的庫洛魔法使。」

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▲庫洛魔法使披薩傳出災情，有網友的麻糬皮整坨就卡在中間，完全沒有綻放光芒，讓不少人笑稱：「店員做到生氣了。」（圖/庫洛魔法使官方討論區）
▲有網友開箱必勝客庫洛魔法使的披薩，結果打開拿到隱藏版小可，是「萬聖節裝扮的蝙蝠俠小可」，讓他哭笑不得。（圖/庫洛魔法使官方討論區）
▲有網友開箱必勝客庫洛魔法使的披薩，結果打開拿到隱藏版小可，是「萬聖節裝扮的蝙蝠俠小可」，讓他哭笑不得。（圖/庫洛魔法使官方討論區）
必勝客「庫洛魔法使披薩」開賣中！期間限定鑰匙圈必收藏

而必勝客這次推出的「庫洛魔法使」聯名披薩已經在4日正式開賣！期間限定商品只要售完就截止，要嚐鮮的民眾要加快腳步哦！特別的是，這次推出的套餐系列中，還會加贈送不賣的限量訂製「必勝魔法吊飾」，並且加碼抽體驗「魔法巴士之旅」，身為庫洛魔法使鐵粉的你可別錯過。

🟡必勝客庫洛魔法使披薩資訊
📍販售日期：6月4日開賣至售完為止
📍售價：魔法套餐749元
📍內容物：庫洛魔法使聯名披薩「夢之鑰匙芝心比薩」、內餡是抹茶紅豆的「小可包」、庫洛魔法使吊飾「必勝魔法吊飾」
📍特別抽獎活動：6月10日前在PK APP訂購「必勝魔法套餐」，可參加抽獎，有機會抽中庫洛魔法使聯名體驗活動「必勝魔法巴士之旅」，可攜帶朋友一名 

▲必勝客《庫洛魔法使》聯名「必勝魔法套餐」749元，即日起開賣。（圖／記者蕭涵云攝）
▲必勝客《庫洛魔法使》聯名「必勝魔法套餐」749元，4日已經開賣，超可愛小可包以及披薩還有鑰匙圈通通帶回家！（圖／記者蕭涵云攝）

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