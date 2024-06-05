必勝客糗了！「庫洛魔法使披薩太難」員工無法還原　客人打開愣爆

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只見貼出的照片，原本這款「夢之鑰匙芝心披薩」的上層是Q彈的麻糬皮，覆蓋在太陽光芒上，結果麻糬完全不如官網上的完美擺盤，正中間的方形麻糬皮更是直接散落在一旁，還原度有些小扣分，經過該網友又自己擺盤之後才恢復原狀。
必勝客糗大！「庫洛魔法使披薩」太難員工難還原 災難圖瘋傳
貼文曝光後，吸引超過7000名網友按讚留言：「你的算不錯了，我的小可還整形呢....」、「我的小可直接變成蝙蝠俠才扯哈哈哈哈哈」、「我的小可也忘記洗臉，封印陣則是變成封印破壞了啦」、「這次真的難倒很多店員了....不會標準放太高，但真的太好笑」、「我的麻糬直接整塊黏在中間勒！不知道店員是不是做到生氣了哈哈哈。」
只見幾張網友朝聖購買的圖片，有人的封印獸小可的嘴巴直接變成像是蝙蝠俠的圖案，有人笑稱拿到隱藏版「萬聖節裝扮小可」；而也有人覆蓋在太陽光芒的麻糬皮直接整坨就在中間，完全看不出任何的美感，讓不少網友也稱「應該是剛去戰鬥回來！不同風格的庫洛魔法使。」
必勝客「庫洛魔法使披薩」開賣中！期間限定鑰匙圈必收藏
而必勝客這次推出的「庫洛魔法使」聯名披薩已經在4日正式開賣！期間限定商品只要售完就截止，要嚐鮮的民眾要加快腳步哦！特別的是，這次推出的套餐系列中，還會加贈送不賣的限量訂製「必勝魔法吊飾」，並且加碼抽體驗「魔法巴士之旅」，身為庫洛魔法使鐵粉的你可別錯過。
🟡必勝客庫洛魔法使披薩資訊
📍販售日期：6月4日開賣至售完為止
📍售價：魔法套餐749元
📍內容物：庫洛魔法使聯名披薩「夢之鑰匙芝心比薩」、內餡是抹茶紅豆的「小可包」、庫洛魔法使吊飾「必勝魔法吊飾」
📍特別抽獎活動：6月10日前在PK APP訂購「必勝魔法套餐」，可參加抽獎，有機會抽中庫洛魔法使聯名體驗活動「必勝魔法巴士之旅」，可攜帶朋友一名