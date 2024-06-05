回應108課綱「刪文言文」爭議 鄭英耀：教育關鍵在激發學生興趣
520甫上任的教育部長鄭英耀，日前在部務會議上提及108課綱「不應為修而修」，教團則在高級中等教育法暨108課綱實施檢討公聽會上表述，北一女中教師區桂芝，認為108課綱去中國化、大量刪減文言文，對此，教育部長鄭英耀今（5）日回應，108課綱經過學者專家討論，鼓勵學子思辨，一定都是與時俱進，對哲學與邏輯思考有正面幫助，強調「教育的關鍵在於如何激發學生對學習的興趣，而不在於一定要閱讀多少篇文言文。」
記者林莞茜／綜合報導
區桂芝日前在立法院的公聽會上表示，108課綱去中國化，並讓學生高中三年壓力倍增、讓學生能力低落，直言「大部份學生自主學習是失效學習，找不到方向，除非家庭有資源，家長可以提供引導，不然大部分學生最後是放棄，交報告應付了事，而微課程讓學生蜻蜓點水，無法深化」，呼籲教育部廢除108課綱，暫時使用舊課綱，再設計新的課綱。
對此，鄭英耀今日再上任後首場媒體座談上，針對相關議題時回應教育、學習核心要「靠老師引發興趣」，無論是文學的學習還是其他學科的累積，學生文學底韻是否厚實，關鍵在於老師如何引導學生對學習內容產生興趣，而不是單純地強調閱讀多少篇文言文。
鄭英耀提及學生若無法被激發出學習興趣，對該科目的投入時間一定大幅減少，進而影響其學習效果，更表示無論是他自己，還是座談會現場的任何一人，能在生涯中找到安身立命的地方，都是因為曾經有老師在關鍵時刻引發了大家對某一學科的興趣。
鄭英耀說，108課綱的設計都是經過學者專家們的深入討論，具有一定的課程邏輯和哲學思考，一定都是與時俱進，強調「教育的關鍵在於如何激發學生對學習的興趣」。