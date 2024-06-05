獨行俠被徹底看衰！奪冠機率竟只有9％　官網預測塞爾提克6戰封王

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東區龍頭塞爾提克一路上熱火、騎士和溜馬，對手都有至少一名主將受傷；首輪熱火缺少當家球星Jimmy Butler，綠衫軍輕鬆以4：1獲勝。次輪對戰騎士，不僅騎士中鋒Jarrett Allen因肋骨受傷報銷，Donovan Mitchell也缺席最後2場比賽，塞爾提克再以4：1晉級。
塞爾提克在東區決賽交手溜馬，對方主控Tyrese Haliburton受傷，大大影響戰力，最後溜馬兵敗如山倒，塞爾提克4連勝橫掃對手，登上東區王位，拿下晉級總冠軍賽的門票。
相比之下，達拉斯獨行俠在季後賽可謂硬仗連連，首輪以4：2淘汰快艇，接著4：2擊退雷霆，西區決賽以4：1打敗灰狼，成功闖入總決賽。
美媒看衰獨行俠 預測塞爾提克奪冠
美媒、專家普遍看衰獨行俠，NBA官網預測塞爾提克6場奪冠，將以4：2淘汰獨行俠，而《ESPN》預測獨行俠奪冠機率為31.9％，塞爾提克為68.1％，《Basketball-Reference》的預測更是一面倒，認為獨行俠奪冠機率僅有9％。
獨行俠相隔13年再闖總冠軍賽，成為史上第2支打進總冠軍賽的五號種子，前一次獨行俠奪冠已經是2011年，當時Dirk Nowitzki領軍擊敗擁有「三巨頭」的熱火。
此外，獨行俠在季後賽客場戰績為7勝2敗，僅次於塞爾提克的6勝0敗。他們連續三輪比賽都以下剋上，成功闖入總決賽，並成為歷史上第5支在三輪系列賽中都以下剋上且對手勝率超過50%的球隊。