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獨行俠被徹底看衰！奪冠機率竟只有9％　官網預測塞爾提克6戰封王

▲ 達拉斯獨行俠雙星組合Kyrie Irving(左)和Luka Doncic(右)，要領軍拚隊史第2座NBA總冠軍。（圖／美聯社／達志影像）
▲ 達拉斯獨行俠雙星組合Kyrie Irving(左)和Luka Doncic(右)，要領軍拚隊史第2座NBA總冠軍。（圖／美聯社／達志影像）

記者路皓惟/綜合報導

NBA總冠軍賽將於7日登場，由達拉斯獨行俠對戰波士頓塞爾提克，塞爾提克在東區季後賽的對手都是殘兵敗將，總冠軍賽之路幾乎沒有遇到任何挑戰，反觀獨行俠在西區季後賽場場是硬仗，接連擊敗快艇、雷霆和灰狼3支強隊，然而，NBA官網、美媒《ESPN》卻一致看衰獨行俠，根據數據網站《Basketball-Reference》預測，塞爾提克奪冠機率高達91％。

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塞爾提克連三輪打殘陣　獨行俠硬仗連連

東區龍頭塞爾提克一路上熱火、騎士和溜馬，對手都有至少一名主將受傷；首輪熱火缺少當家球星Jimmy Butler，綠衫軍輕鬆以4：1獲勝。次輪對戰騎士，不僅騎士中鋒Jarrett Allen因肋骨受傷報銷，Donovan Mitchell也缺席最後2場比賽，塞爾提克再以4：1晉級。

塞爾提克在東區決賽交手溜馬，對方主控Tyrese Haliburton受傷，大大影響戰力，最後溜馬兵敗如山倒，塞爾提克4連勝橫掃對手，登上東區王位，拿下晉級總冠軍賽的門票。

相比之下，達拉斯獨行俠在季後賽可謂硬仗連連，首輪以4：2淘汰快艇，接著4：2擊退雷霆，西區決賽以4：1打敗灰狼，成功闖入總決賽。

美媒看衰獨行俠　預測塞爾提克奪冠

美媒、專家普遍看衰獨行俠，NBA官網預測塞爾提克6場奪冠，將以4：2淘汰獨行俠，而《ESPN》預測獨行俠奪冠機率為31.9％，塞爾提克為68.1％，《Basketball-Reference》的預測更是一面倒，認為獨行俠奪冠機率僅有9％。

獨行俠相隔13年再闖總冠軍賽，成為史上第2支打進總冠軍賽的五號種子，前一次獨行俠奪冠已經是2011年，當時Dirk Nowitzki領軍擊敗擁有「三巨頭」的熱火。

此外，獨行俠在季後賽客場戰績為7勝2敗，僅次於塞爾提克的6勝0敗。他們連續三輪比賽都以下剋上，成功闖入總決賽，並成為歷史上第5支在三輪系列賽中都以下剋上且對手勝率超過50%的球隊。

▲全聯盟戰績最佳波士頓塞爾提克被看好奪冠。（圖／美聯社／達志影像）
▲全聯盟戰績最佳波士頓塞爾提克被看好奪冠。（圖／美聯社／達志影像）

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