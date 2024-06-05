外資自營商續賣、投信加大買超力道　台股上漲128點、收21484點

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台北股市今日回神上攻，雖然開盤一度遇到亂流翻黑，一度下跌128.26點，跌破月線，不過在買盤的挹注下成功翻紅，最高上漲154.24點、來到21510.86點，尾盤在台積電的點火之下，維持漲勢，終場上漲128.26點或0.6%，收在21484.88點，成功站回5日線以及月線，成交量為4009.19億元。中小型股走勢也相當雷同，櫃買指數終場上漲0.24點或0.09%，收在259.43點，5日線失而復得，成交量為1176.82億元。
今日電子資金成交比重維持在6成以上、來到62%，電子權值股漲多跌少，權王台積電早盤表現震盪，最低一度下跌4元、來到835元，不過尾盤在買單挹注下點火走高，最高上漲18元、來到857元，終場上漲15元或1.79%，收在854元，貢獻大盤指數有120點，也就是說今日有將近78%的漲點是台積電貢獻的；鴻海則是在早盤點火上攻，終場上漲4.5元或2.63%、收在175.5元，貢獻大盤指數有18.5點；不過聯發科則是表現疲弱，終場下跌10元或0.81%，收在1230元，拖累大盤指數4點。
今日台股成交量排行榜前五名為：陽明、富喬、鴻海、長榮航、中信金；成交值排行榜前五名為：台積電、陽明、鴻海、長榮、奇鋐。