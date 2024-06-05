越南金價降至三個月以來新低！金條價格暴跌1.25%
越南金價今年節節升高，五月一度達到每兩（37.5克）9240萬越南盾（約新台幣12萬元）的驚人價格。本月2日西貢珠寶公司金條價格下跌1.25%，至每兩7,898萬越南盾（約新台幣10萬元），創三個月以來的新低，目前市場價格與國有銀行利率相同，是2月27日以來的最低價格。
國際中心賴正琳／綜合報導
《越南快訊》報導，歷經數個月金價暴漲，國際黃金現貨價格頻創新高，一度漲到快2450美元，但隨後出現大跳水，一度跌至2326美元附近，六月初在2333美元（約新台幣7萬5千元）震盪。受到國際黃金價格影響，越南金價也下跌，雖然越南金價本來便高於國際價格，但仍從9240萬越南盾（約新台幣12萬元）跌至每兩7,898萬越南盾（約新台幣10萬元）。
根據越南國家銀行認證的西貢珠寶公司（SJC）數據，越南金價今年前五個月堪稱以「大怒神」方式垂直飛漲，而金價飆漲原因跟當地走私猖獗有關，越南黃金走私猖獗的原因則包括缺乏官方供給及民眾習慣在經濟不景氣時囤積黃金，間接影響越南盾的匯率，導致越南黃金價格如今仍超越國際市場價格。
為了穩定越南金價，越南政府在6月3日出手干預，四家國營銀行從週一開始向散戶出售金條，價格比市場價格低約1.2%。Agribank、BIDV、VietinBank 和 Vietcombank 以每兩7,898萬越南盾（約新台幣10萬元）的價格從越南國家銀行 (SBV) 購買黃金，再轉售給一般民眾。