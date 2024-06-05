李雅英太兇猛扣子繃開！養眼畫面呼之欲出 清涼私照掀4萬人朝聖
韓國啦啦隊女神「全民表妹」李雅英，來台加入富邦悍將啦啦隊Fubon Angels後行程滿檔，甜美外型加上直率可愛的性格讓她圈粉無數，她也時常在社群平台分享自己的日常，曬出美照讓粉絲一飽眼福，先前她曬出一段熱舞短影音還掀起暴動，如今隨著夏天到來，她也上傳多張比基尼辣照，引來超過4萬人朝聖按讚。
記者吳昕蓓／綜合報導
李雅英身高170公分，擁有一雙大長腿，加上凹凸有致的身材曲線，不科學的火辣身材經常引發關注，先前她發文透露自己做了肌膚保養，並上傳出張外出美照，只見她身穿白色細肩帶小可愛，搭配一件白色襯衫，由於上圍實在太波濤洶湧，小可愛的扣子都承受不住繃開，深邃事業線呼之欲出。
隔天李雅英再度發文，透露最近的天氣炎熱，曝光的照片是上個月很瘦的時候，現在比起當時多重了1公斤，甚至是胖到看不見骨頭，「我是一隻快樂的豬」，然而照片中能看到，李雅英身穿不同類型的泳裝，包括兩截式條紋泳衣、紅色連身泳衣、印花比基尼等等，露出她的纖細螞蟻腰，以及白皙大長腿，曼妙身材曲線看起來根本不像有變胖。
這組清涼的泳裝照曝光後，立刻引來超過4萬粉絲按讚朝聖，不少網友都忍不住直呼，「還是超美的」、「為什麼妳自己拍的都比我拍好看」、「等等，我的鼻血怎麼流不停」、「可愛的小豬」、「雅英老婆」，事實上，先前李雅英還搭上了「16蹲」熱潮，儘管最後累到失敗，可愛的模樣卻還是讓大批網友戀愛。