唐治平戴「陳桂林」錶畫面曝！泰國富裕背景起底　地檢前不認姓唐

我是廣告 請繼續往下閱讀
不過唐治平近期淡出大眾視野，已經約有3、4年沒有拍戲，還四處借錢、欠債百萬；唐治平3日母親被人發現陳屍在住家頂樓，唐治平兩度拒絕指認，連進行相驗也未現身，直到4日晚間10時許，唐治平才終於現身水碓派出所，領回了母親的相驗屍體證明書，只見他走出派時所身形削瘦，手上戴著《周處除三害》主角「陳桂林」手錶，面對媒體還能笑答「要先來個Action」。
唐治平昨晚表示，自己確實與母親失聯2天，自己上去指認後，覺得對方的手腳和媽媽都不相似，怎麼看都不覺得是自己的母親，「因為媽媽不喜歡綠色衣服，對方身上的褲子也並非母親所有」，更強調自己沒有酗酒、落魄。
今天下午1點52分許，唐治平抵達士檢偵查大樓，面對媒體提問，唐先生有什麼要跟媒體說明？唐治平則反問媒體，「誰是唐先生？」後續還說出自己的泰文名。更質疑媒體如何得知自己與母親有吵架，隨後步入地檢署報到。
根據流程規定領取證明書後，今天需要前往地檢署報到，若是唐治平沒現身，媽媽遺體便會成為「有名無主屍」，在政府公告25天後，會交由政府集體處理；唐治平今天前往報到後，檢方會再給唐治平死亡證明，這份證明是包含事件由淡水警方客觀辦案、親屬指認、監視器畫面、社區鄰居以及死者證件，確認遺體就是唐治平的母親，方能將遺體領回、辦理後事。