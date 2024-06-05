唐治平認不出母遺體！身型消瘦面對鏡頭：要先喊「Action」

唐治平戴「陳桂林」錶畫面曝！泰國富裕背景起底　地檢前不認姓唐

▲唐治平。（圖／讀者提供）
▲唐治平。（圖／讀者提供）

記者孫唯容／綜合報導

藝人唐治平曾經入圍金鐘視帝，他73歲的母親3日被人發現陳屍在住家頂樓，唐治平兩度拒絕指認，連進行相驗也未現身，直到4日晚間10時許，唐治平才終於現身水碓派出所，領回了母親的相驗屍體證明書，他走出派出所身型消瘦，手上戴國片《周處除三害》主角「陳桂林」手錶，面對媒體訪問，遺體「一看就不是我母親」，也強調自己沒有酗酒問題，今（5）日稍早唐治平也前往士林地檢署，經檢察官詢問死因有無意見後，發出相驗屍體證明書，用以處理死者後事。

我是廣告 請繼續往下閱讀
長相帥氣的唐治平，出生於泰國，父親是泰國華僑，在泰國曼谷開設中國餐館「聚香樓」，家族企業還囊括最大魚露製造公司「唐雙」，，擁有財力雄厚家世背景的唐治平，則因為家庭關係及個人夢想，決定不願意繼承家業，依靠努力以模特兒身分踏入演藝圈，後來轉戰台劇，曾出演《白色巨塔》、《花樣少年少女》與《求婚事務所》等知名偶像劇，同時也積極健身出版寫真書，一時間被譽為「台劇男神」。

不過唐治平近期淡出大眾視野，已經約有3、4年沒有拍戲，還四處借錢、欠債百萬；唐治平3日母親被人發現陳屍在住家頂樓，唐治平兩度拒絕指認，連進行相驗也未現身，直到4日晚間10時許，唐治平才終於現身水碓派出所，領回了母親的相驗屍體證明書，只見他走出派時所身形削瘦，手上戴著《周處除三害》主角「陳桂林」手錶，面對媒體還能笑答「要先來個Action」。

▲唐治平昨天深夜走出派出所之後受訪表示，遺體「一看就不是我母親」，重申沒有酗酒問題、不覺得自己落魄。（圖／讀者提供）
▲唐治平昨天深夜走出派出所之後受訪表示，遺體「一看就不是我母親」，重申沒有酗酒問題、不覺得自己落魄。（圖／讀者提供）
唐治平昨晚表示，自己確實與母親失聯2天，自己上去指認後，覺得對方的手腳和媽媽都不相似，怎麼看都不覺得是自己的母親，「因為媽媽不喜歡綠色衣服，對方身上的褲子也並非母親所有」，更強調自己沒有酗酒、落魄。

今天下午1點52分許，唐治平抵達士檢偵查大樓，面對媒體提問，唐先生有什麼要跟媒體說明？唐治平則反問媒體，「誰是唐先生？」後續還說出自己的泰文名。更質疑媒體如何得知自己與母親有吵架，隨後步入地檢署報到。

根據流程規定領取證明書後，今天需要前往地檢署報到，若是唐治平沒現身，媽媽遺體便會成為「有名無主屍」，在政府公告25天後，會交由政府集體處理；唐治平今天前往報到後，檢方會再給唐治平死亡證明，這份證明是包含事件由淡水警方客觀辦案、親屬指認、監視器畫面、社區鄰居以及死者證件，確認遺體就是唐治平的母親，方能將遺體領回、辦理後事。

唐治平認不出母遺體！身型消瘦面對鏡頭：要先喊「Action」

唐治平認不得母遺體！若堅持不指認　媽媽恐成「有名無主屍」

北市松山警又出事！利用職務包庇色情業　1巡佐50萬交保遭停職

唐治平否認酗酒、落魄！不以藝人自居　稱「遺體不像我媽」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載