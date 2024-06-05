四叉貓嗆「國蔥惹我生氣」！開酸黃國昌：自己的土地有3大不知道
民眾黨立委黃國昌日前稱，新北市汐止老家的違建拆除作業2月26日收到拆除計畫核准函，已進行拆除作業，但網紅「四叉貓」近日再度探訪，發現仍未拆完。黃國昌今（5）日上午解釋，是因為有人把電錶掛在他家牆壁上，要等台電找到可以移動電錶的地方才能繼續拆除。四叉貓今日也回應，開酸「所以國蔥不知道自己的土地被弄成收費停車場。」
記者莊蕙如／台北報導
黃國昌於立法院受訪表示，目前一直按照當初申請的拆除計畫，在進行拆除工作，批評「民進黨側翼」是「搞不清楚狀況，就在那邊信口開河」。
黃國昌解釋，至今尚未拆除完畢，是因為發現有人不知道為什麼，把電錶掛在他家牆上，台電說他們無從可考。
黃國昌強調，所有事情都按照目前的拆除計畫進行操作，還拿總統賴清德的老家當反例，諷刺說請「綠營側翼」放心，他已經花了這麼多時間與精神去申請拆除執照，就絕對不會跟賴清德一樣「賴著不拆」。
四叉貓表示，睡醒就看到國蔥罵我信口開河，原來國蔥老家被掛「不明電表」導致停工無法拆除，所以國蔥不知道自己的土地被弄成收費停車場，也不知道老家佔用幾十年的國有地，就連房子被掛了不明電表都不知道。
因四叉貓近日前往德國旅遊，最後更是點名黃國昌，「真是的，我在德國旅遊還要惹我生氣！」