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股東紀念品「中鋼最強地位掰了」！對手超意外　股民轉賣這間搶光

▲股東會旺季到來，許多上市上櫃的公司都會發放回饋股民的「股東紀念品」，每年各家推出的產品都備受關注。（圖/記者張嘉哲攝）
▲股東會旺季到來，許多上市上櫃的公司都會發放回饋股民的「股東紀念品」，每年各家推出的產品都備受關注。（圖/記者張嘉哲攝）

記者張嘉哲/綜合報導

股東會旺季到來，許多上市上櫃的公司都會發放回饋股民的「股東紀念品」，每年各家推出的產品都備受關注，而過去被稱為是「最強股東紀念品」的中鋼，今年似乎被各家迎頭趕上，包括聯電「咖波聯名環保杯」、台泥「麥秸稈環保餐具組」、永豐露營「豐收椅」等等話題度都超高。然而有網友還發現黑馬，最近有大票股民轉手販售「六福」的股東紀念品，結果幾乎都是秒殺狀態，夯度超高。

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中鋼最強股東紀念品地位讓出！社團轉賣紀念品最夯是這間

最近有不少人在臉書社團「股東會紀念品買賣交換平台」表示「收六福村股東門票，200元收，有的人可以私訊謝謝」、「轉讓六福村股東門票，一張200元，桃園新竹可以自取」沒想到這些貼文曝光之後，都吸引不少人留言狂「+1」購買，不到幾小時的時間就已經全數轉讓完畢。

原來，六福（2705）過去股東會地點都是選在六福村舉辦，因此股東們只要出席，就能免費玩六福村，今年一改地點，改在「六福莊生態度假飯店生態森活館」，但是六福在4月初就公告，今年的股東紀念品是「六福村主題樂園門票乙張」，有6萬多名股東仍然可以獲得價值1199元門票暢遊，但也礙於股東四散台灣各地，有些人沒時間去，直接在網路上拋售轉讓，意外掀起熱潮。

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▲二手股東紀念品「六福村門票」意外廣受民眾歡迎，社團中有許多人轉賣200元、100元都是被搶光。（圖/股東會紀念品買賣交換平台）
二手股東紀念品轉賣夯！中鋼搜尋量只排第三名　冠軍是這間

而隨著今年2024年股東紀念品開始發放之後，網路上就有許多沒買到其他間股票的民眾，對於別人的股東紀念品非常有興趣，上網搜尋二手拍賣，根據Yahoo奇摩拍賣「股東會紀念品」熱門搜尋排行數據顯示，最多人搜尋的是「台泥」麥秸稈環保餐具組，同時也已經是連3年霸榜，成為當今股民最愛的股東紀念品人氣王。

第二名至第五名依序為「聯電」咖波貓隨行杯、「中鋼」抗菌多功能不銹鋼砧板組、「台新金」方形密封易撥罐以及「開發金」戶外野餐墊。至於中鋼今年的砧板組品質跟設計感其實都不錯，但對於沒有在下廚、自行租屋小套房的民眾來說，實用度跟第一名、第二名人人都可以用還是有落差，看來明年中鋼要奪回「最強股東紀念品」的頭銜，還要再想想怎麼應對了！

▲中鋼日前公布今年度的股東紀念品，是「砧心有您」抗菌多功能不鏽鋼砧板組。（圖/中鋼提供）
▲中鋼今年股東紀念品是「砧心有您」抗菌多功能不鏽鋼砧板組，不過因為實用度不是最高，讓出最強股東紀念品頭銜。（圖/中鋼提供）
▲台泥的紀念品「麥秸稈環保餐具組」是人氣王。（圖／翻攝自Yahoo奇摩拍賣）
▲台泥的紀念品「麥秸稈環保餐具組」是人氣王，不少民眾都上網搜尋想要找二手買賣機會。（圖／翻攝自Yahoo奇摩拍賣）

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