名家論壇》賈程年／還錢於民很難嗎？

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財劃法從88年修正後，已經超過25年沒有修正，這25年各縣市人口有增有減、但法一直沒修。精省後，中央收入占全國收入的比例從60%提升到75%，增加了15%；支出卻僅從58%增加到64%，只增加6%，很明顯地把原本屬於地方的變成中央的，對地方很不公平。
中央拿走這些錢後，形同將地方原本可支配的資源收走，但沒有用在地方身上，導致許多縣市財政收入不足支應財政支出，各縣市財政狀況持續惡化，此後中央究責地方建設不力、地方則怪罪中央分配稅款不公，中央與地方持續對立。
財劃法目前遇到最大的問題是中央集權、集錢，行政權獨大，主導地方支出，地方財政自主與課稅權受限。
市政建設人人都說好，但每一樣都要錢，中央掌握鉅額歲入，當然可以有很多用途。仔細回想過去幾年，民進黨執政，總是手握大筆預算，但分配的對象跟比例都是由執政者決定，難免有政黨之私、黨派之分，看看前瞻預算的8800億元是如何浮濫分配的就知道。
因為財劃法多年未修，造成「肥中央瘦地方」的現象不斷發生，地方政府為了一個軌道建設、一個都市計畫案常常要「求爺爺告奶奶」，拜託中央多補助點經費，造成城市間的落差不說，跟民進黨高層的關係也常被外界解讀是不是獲得中央關愛眼神的因素。這種集權式制度，造成執政黨的縣市就有較多資源的弊端。
憲法第7條規定：「中華民國人民，無分男女、宗教、種族、階級、黨派，在法律上一律平等」。但目前全國人均統籌是16103元，各地方政府分配到的人均統籌分配稅款差異甚大，最低的是9464元、最高的是46015元，相差近5倍，非常不公平。所以應該要簡化統籌分配稅款中地方的分配公式，讓每個縣市的民眾都能夠獲得政府一致性的服務與資源。
至於民進黨說中央近年有多給地方錢，那更是本末倒置。中央給地方的統籌分配稅款是依據現行財劃法規定，近年會增加是因為所得稅及營業稅大幅成長，相對中央拿走的更多，地方僅分得所得稅10%及營業稅40%，所以根本不是中央多拿出來給地方的。
民進黨願意把到手的錢還給地方嗎？就看賴清德怎麼想了。
為了追求財政永續及公平正義，財劃法絕對有立即修正的必要性，充實地方財源也是健全國家財政，民進黨真的不要小鼻子、小眼睛，還想拿納稅錢當政治籌碼，該修法就修法，真正還權於民、還錢於民。
●作者：賈程年／資深媒體人
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