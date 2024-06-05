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戴資穎後山口茜也退出印尼羽球公開賽！台灣女將宋碩芸晉級16強

▲日本一姊山口茜備戰奧運退賽，台灣羽球好手宋碩芸挺進印尼羽球公開賽16強。（取自宋碩芸IG)
▲日本一姊山口茜備戰奧運退賽，台灣羽球好手宋碩芸挺進印尼羽球公開賽16強。（取自宋碩芸IG)

記者吳政紘/綜合報導

台灣羽球一姊戴資穎日前宣布退出印尼羽球公開賽，「日本一姊」山口茜今（5)日宣布跟進，為了備戰巴黎奧運退賽，這一舉動也讓台灣羽球好手宋碩芸挺進印尼羽球公開賽16強，山口茜今(5)日原定出戰印尼賽首輪，賽前她臨時宣布退賽，去年山口茜在印尼賽止步8強，不過退賽讓她積分將在下周被扣除，確定將無緣競爭奧運女單前4種子。巴黎奧運種子序積分採計到7月9日當周的世界排名，目前已進入最後階段，山口茜也暫時調整步伐。

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山口茜排名世界第五　退賽為養傷

世界排名第5的山口茜在上週的新加坡公開賽於8強止步，因此無緣保住2023年新加坡公開賽亞軍積分，積分從89357分跌至86607分，目前山口茜落後世界排名第4戴資穎的92221分，雙方還有差距。

山口茜去年印尼公開賽8強出局，這場積分是她年度最佳10站的積分。山口茜自去年在杭州亞運團體賽傷退後，就一直無法找回最佳狀態，她今年最佳紀錄是3月法國公開賽打進決賽，無奈不敵韓國球后安洗瑩。

雖然山口茜在之後的全英公開賽也挺進冠軍戰，卻在第2局開局就退賽，4月的亞錦賽她也沒能完賽，在16強賽開打前退出。

山口茜被認為是日本奪金大熱門，日本混雙組合渡邊勇大、東野有紗也都很有機會奪牌，不過現在山口茜過去右腿傷勢令人擔憂，是否可以在奧運前調整回最佳狀態，不得而知。

此外，巴黎奧運種子序積分採計到7月9日當周的世界排名，目前已進入最後階段，山口茜也暫時調整步伐。

▲山口茜在東京奧運女單八強止步，這次奧運，山口茜被認為是日本奪金大熱門，日本混雙組合渡邊勇大、東野有紗也都很有機會奪牌，不過現在山口茜過去右腿傷勢令人擔憂，是否可以在奧運前調整回最佳狀態，不得而知。（圖／美聯社／達志影像）
▲山口茜在東京奧運女單八強止步，這次奧運，山口茜被認為是日本奪金大熱門，日本混雙組合渡邊勇大、東野有紗也都很有機會奪牌，不過現在山口茜過去右腿傷勢令人擔憂，是否可以在奧運前調整回最佳狀態，不得而知。（圖／美聯社／達志影像）


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